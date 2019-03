Primarie del PD: come si vota

Le primarie del Partito Democratico per eleggere il nuovo segretario si stanno svolgendo oggi, domenica 3 marzo. I candidati sono il segretario uscente Maurizio Martina, l’ex vicepresidente della Camera Roberto Giachetti e l’attuale presidente del Lazio Nicola Zingaretti, che i sondaggi danno come favorito e che ha già vinto la prima fase del congresso, quella in cui potevano votare solo gli iscritti al PD.

Votare alle primarie è piuttosto semplice: il voto sarà aperto a tutti, anche a chi non ha la famosa “tessera del PD” e per farlo basterà avere con sé due euro (da versare come contributo), la tessera elettorale e un documento di identità.

I seggi saranno aperti dalle 8 alle 20 di domani, domenica tre marzo. Per sapere dove votare bisogna andare su questo sito e inserire il proprio comune di residenza e il numero della propria sezione elettorale (che è scritto sulla scheda elettorale). Una volta arrivati al seggio bisogna mostrare un documento di identità, la tessera elettorale e pagare un contributo di due euro.

Possono votare alle primarie anche chi ha tra i 16 e i 18 anni, gli studenti fuorisede, gli italiani residenti all’estero e gli stranieri residenti in Italia, a patto che si siano iscritti sul sito delle primarie prima del 25 febbraio. Una volta ai seggi basterà mettere un segno sulla scheda in corrispondenza del nome del candidato e della sua lista. In questo modo si vota sia per il candidato segretario che per la lista di candidati all’Assemblea Nazionale (una specie di “parlamento” del partito) a lui associata.