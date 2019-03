Nicola Zingaretti è il nuovo segretario del PD

Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, ha vinto le primarie del Partito Democratico e sarà quindi il nuovo segretario del partito. I risultati ufficiali arriveranno probabilmente soltanto domani, e il PD non ha nemmeno diffuso quelli parziali: ma entrambi gli altri candidati, l’ex vice presidente della Camera Roberto Giachetti e l’attuale segretario reggente Maurizio Martina, si sono già complimentati per la vittoria con Zingaretti, che era il grande favorito (al punto che si era parlato di congresso dall’esito scontato).

Congratulazioni a @nzingaretti per la netta affermazione alle #Primarie2019. Buon lavoro a lui e a tutto il nostro @pdnetwork, che con questo risultato di partecipazione ha smentito tutti i profeti di sventura! — Marco Di Maio 🇪🇺🇮🇹 (@marcodimaio) March 3, 2019

L’agenzia YouTrend, l’unica fonte che sta diffondendo dei dati parziali basandosi sui dati provenienti da alcuni seggi, stima la percentuale ottenuta da Zingaretti intorno al 65 per cento; sempre secondo questa stima, basata per ora su alcune decine di migliaia di voti, Martina si sarebbe fermato intorno al 22 per cento, e Giachetti intorno al 12 per cento.

Ho appena chiamato Nicola Zingaretti, che sarà il prossimo segretario del PD per complimentarmi per il suo risultato ed anche per il risultato della partecipazione alla quale abbiamo contribuito tutti #altrochemacerie — Roberto Giachetti (@bobogiac) March 3, 2019

Dai dati di YouTrend e dai tweet di Giachetti e Martina, che si baseranno con ogni probabilità su proiezioni interne al partito, sembra quindi certo che Zingaretti abbia superato la soglia del 50 per cento, come del resto si supponeva già alla vigilia: in caso contrario, a decidere il nuovo segretario sarebbe stato un voto dei circa mille delegati dell’Assemblea nazionale del PD.

Non ci sono ancora dati nemmeno per quanto riguarda l’affluenza, ma i giornali riportano varie dichiarazioni di fonti del PD che parlano di un risultato sopra le aspettative. Durante la campagna elettorale, i candidati segretari avevano parlato dell’obiettivo di un milione di elettori, ma nella giornata di oggi sono state segnalate code ai seggi e ci sono stati dati che sembrano indicare una maggiore affluenza: alle 13, per esempio, nei 348 seggi della provincia di Milano avevano votato 43.128 persone, il 7,5 per cento in più del 2017.

Quella di Nicola Zingaretti è una vittoria bella e netta. Adesso basta col fuoco amico: gli avversari politici non sono in casa ma al Governo. Al segretario Zingaretti un grande in bocca al lupo. A Maurizio, Bobo e a tutti i volontari grazie. Viva la democrazia — Matteo Renzi (@matteorenzi) March 3, 2019

Quelle di oggi sono le quinte primarie nazionali del PD: le prime si tennero nell’ottobre 2007, quando nacque il partito; le successive nel 2009, nel 2013 e nel 2017. Le prime le vinse Walter Veltroni, le seconde Pier Luigi Bersani e le ultime due Matteo Renzi. Nel frattempo il PD ha anche avuto tre segretari reggenti non eletti alle primarie perché subentrati dopo le dimissioni dei predecessori: è il caso di Dario Franceschini, Guglielmo Epifani e Maurizio Martina.