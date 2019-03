Le previsioni meteo per domani, sabato 2 marzo

Così come lo scorso weekend, anche domani che è sabato ci saranno abbondanti piogge nelle regioni del Sud. Vi siamo vicini, amici lucani, pugliesi, campani e molisani, e vi diamo un consiglio: invece di organizzare quella gita fuori porta che aspettavate, rilassatevi a casa fino a metà pomeriggio e poi uscite per un aperitivo, che di sera smetterà di piovere.

In sintesi: domani mattina pioverà in tutta la Puglia, in Basilicata, in Molise, sulla costa abruzzese e in provincia di Napoli. Ci sarà brutto tempo anche in Calabria settentrionale e in provincia di Messina. In tutte le altre regioni non nominate, invece, ci sarà bel tempo. Di pomeriggio e di sera migliorerà, ma si annuvolerà al Centro e al Nord.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.