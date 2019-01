Torino-Inter in streaming o in TV

Torino-Inter, uno dei posticipi della 21esima giornata di Serie A, si giocherà oggi alle 18 e sarà arbitrata da Fabio Maresca. L’Inter è terza in classifica e non perde dalla partita contro la Juventus ai primi di dicembre, ma nell’ultimo turno di campionato ha pareggiato col Sassuolo rischiando anche di perdere, e in generale bisognerà capire se saprà tornare ai livelli del gioco espresso nella prima parte del campionato. Il Torino di quest’anno invece è una squadra discreta che però fatica spesso nelle partite con le squadre più forti: di recente ha perso contro Roma, Fiorentina e Juventus e pareggiato contro Milan e Lazio.

Torino-Inter sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. In questa pagina trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe europee e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Torino-Inter: le probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, NKoulou, Djidji; Aina, Baselli, Rincon, Ansaldi, De Silvestri; Belotti, Iago Falque.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Joao Mario, Perisic; Icardi.