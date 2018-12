Le previsioni del meteo per la notte di San Silvestro e per Capodanno

Molte delle feste di Capodanno sono organizzate al chiuso, ma nelle città ci sono sempre concerti o eventi, quindi il meteo è una preoccupazione seria per chi ha deciso di passare la notte di San Silvestro nelle piazze o per strada. Per fortuna, il meteo non prevede brutto tempo il primo giorno dell’anno, tuttavia la sera del 31 sono a rischio passeggiate e concerti soprattutto al Centro e al Sud.

Al Nord di pomeriggio e di sera sarà sereno, con la solita nebbia in pianura padana che si diraderà nelle ore notturne. Ci saranno poche nuvole fino al mattino dell’1 gennaio, poi nel pomeriggio si annuvolerà in quasi tutte le regioni, ma tornerà sereno nelle ultime ore della giornata.

Al Centro e al Sud oggi pioverà in tutta la Puglia e sulla costa del Molise, di pomeriggio. Nelle altre regioni ci saranno solo nuvole, a parte in Sicilia dove pioverà nella parte centro-orientale dell’isola. In serata, invece, pioverà sullo stretto di Messina e in provincia di Palermo, mentre nelle regioni centrali pioverà in Molise, in Abruzzo, nelle Marche – tra Ancona e Macerata – e in provincia di Rieti, nel Lazio, dove dovrebbe nevicare.

Durante le ore notturne pioverà solo sulla costa settentrionale della Sicilia e in Calabria, in provincia di Crotone. Domani invece sarà bel tempo tutto il giorno in tutto il Centro e il Sud, a parta di mattina a Palermo e dintorni.