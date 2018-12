Le 10 serie tv più scaricate illegalmente nel 2018

Come ogni anno il sito TorrentFreak – che si occupa di tutte le cose che riguardano i file torrent, usati per scaricare da internet musica, film e serie, a volte in modo legale ma più spesso in modo illegale – ha pubblicato la lista delle serie tv più scaricate illegalmente nell’anno che sta per finire. TorrentFreak ha spiegato di aver basato la classifica su diverse fonti, comprese le statistiche fornite da alcuni tracker pubblici di BitTorrent, e di non aver incluso i download delle intere stagioni ma solo dei singoli episodi. La novità maggiore di quest’anno è Game of Thrones che esce dalla classifica dopo sei anni di fila al primo posto. Nel 2018 infatti non è andato in onda nessun episodio della serie ideata da George R.R. Martin, in attesa dell’ottava e ultima stagione che arriverà nell’aprile del 2019.

Se volete vedere come sono cambiati nel corso degli anni gli interessi del pubblico qui trovate le classifiche del 2017, del 2016, del 2015, del 2014 e del 2013.

10. Suits

È una serie che parla di avvocati ed è ambientata a New York. Se non l’avete mai vista probabilmente ne avete sentito parlare per via di Meghan Markle, la moglie del principe Harry del Regno Unito, che ha interpretato uno dei personaggi principali fino alla settima stagione. Oltre a lei dall’ottava stagione, che in Italia non è ancora uscita, sono usciti dalla serie Patrick J. Adams e Gina Torres. Quest’ultima ha iniziato le riprese di uno spin-off di Suits ambientato a Chicago, di cui però non si conosce ancora il titolo e la data della messa in onda.

9. DC’s Legends of Tomorrow

È una serie basata su alcuni supereroi dei fumetti della DC Comics ed è ambientata nello stesso universo delle serie Arrow e The Flash, di cui è uno spin-off. I protagonisti sono le cosiddette “Leggende” che hanno il potere di viaggiare nel tempo per salvare il mondo. Ne sono state fatte quattro stagioni, di cui l’ultima inedita in Italia. Le prime due si possono guardare su Netflix mentre la terza è andata in onda su Mediaset Premium.

8. Westworld

È la serie ambientata in un parco divertimenti a tema “vecchio west” basata sull’omonimo film del 1973 scritto e diretto da Michael Crichton. Se la prima stagione vi ha lasciati pieni di dubbi, la seconda – andata in onda in Italia su Sky – non è da meno. Sul Post abbiamo scritto una guida per ogni episodio, cercando di dare qualche risposta alle domande che vi sarete probabilmente fatti.

7. Supernatural

Serie di fantascienza che va in onda da quattordici stagioni e su IMDB ha una valutazione di 8,5/10. I protagonisti sono i fratelli Sam e Dean Winchester che interpretano due cacciatori di demoni e di altre creature paranormali. La serie ha una nutritissima base di fan in tutto il mondo che, nonostante il passare degli anni, non sembra diminuire. Qualche tempo fa si parlava anche di farne uno spin-off intitolato Wayward Sisters, con protagonista Kim Rhodes, ma il progetto per ora è stato messo da parte.

6. Arrow

Serie che ha per protagonista il supereroe dei fumetti DC Comics che forse conoscete come Freccia Verde. Ne sono state prodotte sette stagioni: l’ultima andrà in onda in Italia su Premium Action a partire da marzo 2019.

5. Titans

Altra serie basata su supereroi della DC Comics. In questo caso si tratta di Robin, Starfire, Raven e Beast Boy, che insieme formano i Titani. Il loro obiettivo è il solito: salvare il mondo. La prima stagione è andata in onda quest’anno negli Stati Uniti, sul servizio di streaming DC Universe. In Italia arriverà a gennaio 2019 su Netflix.

4. Vikings

Serie storica prodotta da History Channel che racconta le avventure del guerriero vichingo Ragnarr Loðbrók. Ne sono state prodotte cinque stagioni, che in Italia si possono vedere su Tim Vision o su Netflix.

3. The Big Bang Theory

Non manca anche quest’anno la sit-com di CBS con protagonisti i due ricercatori Sheldon Cooper e Leonard Hofstadter, interpretati da Johnny Galecki e Jim Parsons, e la loro vicina di casa, la cameriera bionda Penny, interpretata da Kaley Cuoco. La serie è arrivata alla dodicesima stagione, ma dopo ascolti deludenti e una trama sempre meno avvincente la rete ha deciso di non rinnovarla. Le prime undici stagioni possono essere viste in Italia sul servizio di streaming Infinity. Intanto ne è stato tratto uno spin-off basato sul personaggio di Sheldon Cooper e intitolato Young Sheldon.

2. The Flash

È una serie nata nata inizialmente come spin-off di Arrow e con protagonista Barry Allen ovvero Flash, il supereroe che ha il potere di correre velocissimo, interpretato da Grant Gustin. È arrivata alla quinta stagione, che in Italia andrà in onda da marzo 2019 su Premium Action.

1. The Walking Dead

Dopo molti anni passati al secondo posto è arrivato il momento di gloria anche per The Walking Dead. La trama, se non la conoscete, è piuttosto semplice: c’è un’apocalisse zombie e un gruppo di persone deve cercare di sopravvivere in un mondo in rovina. La nona stagione è andata in onda in Italia su Fox, canale della piattaforma Sky, ed è stata anche l’ultima con l’attore Andrew Lincoln, che interpretava il protagonista Rick Grimes. La rete AMC ha detto che comunque Lincoln tornerà a vestire i panni di Grimes in alcuni film tratti dalla serie.