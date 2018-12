Il governo raddoppierà le tasse sulle società no profit

Tra gli aumenti di imposte previsti dalla legge di bilancio, uno dei più raddoppia la tassazione per le società che non hanno scopo di lucro e si occupano di attività solidaristiche, come fondazioni di ricerca, enti di beneficienza, scolastici od ospedalieri e associazioni letterarie e scientifiche. La nuova norma riguarderà associazioni come la Croce Rossa e la Comunità di Sant’Egidio, centri di ricerca come l’Istituto Europeo di Oncologia e l’ospedale Humanitas di Milano, ma anche le Misericordie cittadine e le scuole cattoliche.

Se la manovra sarà approvata definitivamente dalla Camera – come appare scontato – l’aumento di imposte scatterà dal primo gennaio e agirà tramite l’abolizione dell’aliquota IRES (l’imposta pagata sugli utili delle società) ridotta al 12 per cento per enti con finalità solidaristiche. L’imposta agevolata sarà quindi sostituita con l’aliquota ordinaria al 24 per cento. L’intervento dovrebbe portare nelle casse dello stato 118 milioni di euro nel 2019 e 158 nel 2020. Qui trovate il dossier sulla norma del servizio studi del Senato.

Il regime fiscale agevolato avrebbe comunque dovuto essere abolito nei prossimi anni, non appena fossero entrati in vigore i nuovi regimi previsti dalla riforma del cosiddetto “terzo settore” voluta dal governo Renzi (che avevamo spiegato qui). Nell’attesa, però, enti e associazioni senza scopo di lucro avrebbero comunque goduto del regime agevolato che invece il governo Conte ha deciso di abolire.

Secondo gli ultimi dati ISTAT, nel nostro paese ci sono oltre 343 mila istituzioni senza scopo di lucro che impiegano più di 800 mila lavoratori dipendenti e 5 milioni di volontari. Le società più numerose sono quelle che si occupano di attività ricreative, ma più del 60 per cento dei dipendenti del settore è impiegato in enti che fanno assistenza socio-sanitaria, istruzione o ricerca.

La decisione di alzare le imposte al terzo settore fa parte di una serie di aumenti di imposte e tagli alla spesa che il governo ha inserito nella legge di bilancio per raggiungere un accordo con la Commissione Europea ed evitare la procedura di infrazione, tra cui ci sono anche il blocco parziale degli adeguamenti all’inflazione per gli assegni pensionistici superiori ai mille euro netti, una serie di tagli alle agevolazioni fiscali per le imprese e l’aumento delle imposte sul gioco d’azzardo.

«Tante attività così non saranno più sostenibili. Temo che si sia sottovalutato l’impatto di questa norma», ha detto Claudia Fiaschi, portavoce del Forum del Terzo Settore, l’organizzazione che raggruppa enti e associazioni senza scopo di lucro. Fiaschi ha chiesto una modifica della norma durante il passaggio alla Camera, dove la legge di stabilità arriverà oggi, ma il governo ha già escluso questa ipotesi: la legge di stabilità sarà rapidamente approvata senza alcuna modifica, per evitare un nuovo passaggio al Senato che costringerebbe il governo a entrare nel cosiddetto “esercizio provvisorio“.

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini – che in campagna elettorale aveva teatralmente brandito un Vangelo durante i suoi comizi – è stato molto criticato dai rappresentanti del mondo del terzo settore e della Chiesa cattolica, una delle realtà più impegnate nel mondo del no profit. La CEI, l’organizzazione che raccoglie i vescovi italiani, ha criticato duramente la norma; il suo presidente, il cardinale Gualtiero Bassetti, ha criticato Salvini definendo la nuova norma una “provocazione” contro la Chiesa. «Signor ministro, se la prenda con chi vuole, con i vescovoni, con la stampa cattolica, con i preti meschini e arrivisti ma non tocchi l’umanità».

La nuova norma danneggia in particolare proprio gli enti religiosi, che perderanno l’aliquota ridotta e in futuro non potranno accedere al nuovo regime fiscale previsto per il terzo settore. Tra gli altri ne ha parlato sul mensile cattolico Vita Gabriele Sepio, uno dei consulenti che hanno lavorato alla riforma delle no profit oltre che un membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Con la manovra di bilancio dunque, questo tipo di enti perde fin da subito, come gli altri, la possibilità di applicare l’aliquota del 12 per cento e, successivamente, quella di mantenerla per le attività commerciali svolte direttamente dall’ente al di fuori dal ramo “terzo settore”. Si pensi ad un ente religioso che svolge attività di formazione, o socio sanitaria: nell’ipotesi di imponibile pari a 400mila euro, l’ente beneficerebbe per il 2018 dell’aliquota IRES dimezzata al 12%, pagando quindi 48mila euro d’imposta. Con le modifiche introdotte dalla legge di bilancio, lo stesso ente pagherebbe a partire dal 2019 un’imposta raddoppiata, pari cioè a 96mila euro.

Gli effetti concreti della legge rischiano di essere particolarmente profondi per migliaia di enti benefici e decine di migliaia di persone. Luca Degani, presidente UNEBA (un’associazione che raccoglie 350 fondazioni per servizi ai minori, anziani e disabili), ha spiegato a Repubblica quali potrebbero essere gli effetti della manovra su alcuni dei suoi iscritti.