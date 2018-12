Roma-Sassuolo in TV e in streaming

Roma-Sassuolo è uno dei posticipi della diciottesima giornata di Serie A. Si gioca alle 18 allo Stadio Olimpico di Roma. Potrebbe essere una partita potenzialmente decisiva per le sorti di Eusebio Di Francesco, l’allenatore della Roma: dopo una serie di cattivi risultati, sembra che in caso di sconfitta possa essere sostituito dal portoghese Paulo Sousa. Il Sassuolo, invece, aveva iniziato la stagione alla grande ma da qualche tempo ha un po’ rallentato.

Roma-Sassuolo sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport sul canale Sky Sport Serie A. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Qui invece trovate i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le formazioni di Roma-Sassuolo

Roma (4-2-3-1) Olsen; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko

Sassuolo (3-5-2) Consigli; Marlon, Magnani, Ferrrari; Lirola, Bourabia, Sensi, Magnanelli, Di Francesco; Berardi, Babacar