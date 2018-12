Serie A, le partite della 18ª giornata

La diciottesima giornata del campionato di Serie A si giocherà interamente oggi, nel giorno di Santo Stefano, come non succedeva dal 1971. È il penultimo turno di Serie A prima della pausa invernale: l’ultimo si disputerà sabato 29 dicembre, poi il campionato riprenderà il 19 gennaio. La prima partita in programma oggi è Frosinone-Milan, alle 12.30. Nel pomeriggio la Juventus giocherà in trasferta a Bergamo e la Lazio sarà a Bologna. Alle 18 c’è in programma il posticipo Roma-Sassuolo mentre alle 20.30 la partita più attesa della giornata fra Inter e Napoli, terza e seconda squadra del campionato, che giocheranno al Meazza di Milano.

Mercoledì

12.30

Frosinone – Milan [Dazn]

15.00

Atalanta – Juventus [Sky]

Bologna – Lazio [Dazn]

Cagliari – Genoa [Sky]

Fiorentina – Parma [Sky]

Sampdoria – Chievo Verona [Sky]

18.00

Roma – Sassuolo [Sky]

Spal – Udinese [Sky]

Torino – Empoli [Dazn]

20.30

Inter – Napoli [Sky]

Il girone di andata si concluderà il 29 dicembre, subito prima della sosta invernale. La prima giornata di ritorno si disputerà nel fine settimana del 20 gennaio.

La classifica della Serie A dopo diciassette giornate:

1) Juventus 49

2) Napoli 41

3) Inter 33

4) Lazio 28

————————————

5) Milan 27

6) Sampdoria 26

7) Fiorentina 25

————————————

8) Sassuolo 25

9) Atalanta 24

10) Roma 24

11) Torino 23

12) Parma 22

13) Genoa 19

14) Cagliari 17

15) Empoli 16

16) Spal 16

17) Udinese 14

————————————

18) Bologna 13

19) Frosinone 9

20) Chievo Verona 5**

** Penalizzazione (-3)