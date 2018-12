Dove vedere Inter-Napoli in streaming e in TV

Inter-Napoli è la partita più attesa della diciottesima giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 20.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, praticamente tutto esaurito. L’Inter avrà la possibilità di avvicinare il Napoli al secondo posto in classifica, mentre il Napoli cercherà di vincere per non perdere il ritmo della Juventus, che ha vinto 16 delle 17 partite disputate finora in Serie A.

Inter-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport sul canale Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Qui invece trovate i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le formazioni di Inter-Napoli

Inter (4-3-2-1) Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Joao Mario; Politano, Perisic; Icardi

Napoli (4-4-2) Meret; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Callejon, Allan, Hamsik, Ruiz; Mertens, Insigne