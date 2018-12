Atalanta-Juventus in diretta tv o in streaming

Atalanta-Juventus è la partita più attesa fra quelle che si giocheranno alle 15 della diciottesima giornata di Serie A, in programma oggi. Si gioca allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. L’Atalanta sembrava essersi ripresa dopo un periodo complicato ma nell’ultimo turno ha perso 3-1 contro il Genoa: resta una squadra molto difficile da affrontare, soprattutto in casa. Al momento però la Juventus sembra quasi imbattibile: ha vinto 16 delle 17 partite che ha disputato finora in Serie A.

Atalanta-Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport sul canale Sky Sport Serie A. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Qui invece trovate i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Djimsiti, Mancini, Masiello; Castagne, Pessina, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Benatia, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Dybala