Chievo-Inter in streaming e in diretta TV

Chievo-Inter è una delle partite della 17ª giornata di Serie A, che si gioca tutta di sabato perché poi ci sarà un’altra giornata tra Natale e Capodanno. Il Chievo è ultimo in classifica, con quattro punti, e l’Inter è terza con 32. Nelle ultime due partite di Serie A, il Chievo ha ottenuto due pareggi: contro Parma e SPAL. L’Inter arriva da una sconfitta con la Juventus e da una vittoria con l’Udinese, ma nel frattempo è anche stata eliminata dalla Champions League.

Chievo-Inter sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Qui invece trovate i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le formazioni ufficiali

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Rossettini, Barba, Jaroszynski; Giaccherini, N. Rigoni, Hetemaj; Birsa; Stepinski, Pellissier.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.