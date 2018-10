Marc Marquez ha vinto il Motomondiale

Marc Marquez, pilota spagnolo 25enne della Honda, ha vinto il Motomondiale 2018 arrivando primo nel Gran Premio del Giappone di MotoGP che si è corso domenica mattina. Marquez ha vinto matematicamente con tre Gran Premi di anticipo, perché ha 102 punti di vantaggio sul secondo in classifica, l’italiano Andrea Dovizioso della Ducati. Troppi per essere recuperati in tre gare. È il terzo titolo Mondiale consecutivo per Marquez, il quinto nella sua carriera in MotoGP e il settimo Motomondiale contando anche quelli vinti nella classe 125 e in Moto2.

Nella gara di oggi si è conteso il primo posto con Dovizioso fino a due giri dalla fine, quando il pilota della Ducati è caduto in una curva perdendo diverse posizioni. Marquez era partito sesto, ma aveva guadagnato la terza posizione alla partenza e al secondo giro aveva superato Jack Miller portandosi secondo. Da lì in poi è cominciata una serrata competizione per il primo posto, con Dovizioso che però è riuscito a mantenere la testa resistendo a diversi tentativi di sorpasso di Marquez. Fino al 20esimo giro, quando Marquez è infine riuscito a superare Dovizioso: due giri dopo, il pilota italiano è caduto in curva, spianando a Marquez la strada verso il suo settimo Mondiale in carriera.

L’ordine di arrivo del Gran Premio del Giappone di MotoGP:

1) 🇪🇸 Marc Marquez (Honda)

2) 🇬🇧 Carl Crutchlow (LCR Honda)

3) 🇪🇸 Alex Rins (Suzuki)

4) 🇮🇹 Valentino Rossi (Yamaha)

5) 🇪🇸 Alvaro Bautista (Team Nieto)

6) 🇫🇷 Johann Zarco (Tech 3)

7) 🇪🇸 Maverick Vinales (Yamaha)

8) 🇪🇸 Dani Pedrosa (Honda)

9) 🇮🇹 Danilo Petrucci (Pramac)

10) 🇲🇾 Hafizh Syahrin (Tech 3)

11) 🇮🇹 Franco Morbidelli (VDS)

12) 🇬🇧 Bradley Smith (KTM)

13) 🇪🇸 Pol Espargaro (KTM)

14) 🇯🇵 Katsuyuki Nakasuga (Yamaha)

15) 🇯🇵 Takaaki Nakagami (LCR Honda)

16) 🇧🇪 Xavier Simeon (Avintia)

17) 🇪🇸 Jordi Torres (Avintia)

18) 🇮🇹 Andrea Dovizioso (Ducati)

19) 🇬🇧 Scott Redding (Aprilia)

20) 🇨🇭 Thomas Luthi (Vds)

21) 🇫🇷 Sylvain Guintoli (Suzuki)

Ritirati

🇮🇹 Andrea Iannone (Suzuki)

🇦🇺 Jack Miller (Pramac)

🇨🇿 Karel Abraham (Team Nieto)

🇪🇸 Aleix Espargaro (Aprilia)

Il prossimo Gran Premio si correrà in Australia, quando in Italia saranno le 4 di mattina di lunedì 29 ottobre.

La classifica del Motomondiale:

1) 🇪🇸 Marc Marquez 296

2) 🇮🇹 Andrea Dovizioso 194

3) 🇮🇹 Valentino Rossi 185

4) 🇪🇸 Maverick Vinales 154

5) 🇬🇧 Carl Crutchlow 148

6) 🇮🇹 Danilo Petrucci 133

7) 🇫🇷 Johann Zarco 133

8) 🇪🇸 Jorge Lorenzo 130

9) 🇪🇸 Alex Rins 118

10) 🇮🇹 Andrea Iannone 113