Inter-Milan: dove vedere il derby di Milano in streaming o in tv

Inter-Milan, il derby di Milano, è l’ultima partita di oggi della nona giornata di Serie A. Si giocherà questa sera alle 20.30 allo stadio Giuseppe Meazza e sarà arbitrata da Marco Guida. Negli ultimi anni Inter-Milan si è rivelata spesso una partita incerta: degli ultimi otto derby, cinque sono finiti con un pareggio, due con una vittoria dell’Inter e uno con una vittoria del Milan.

In queste prime partite di campionato l’Inter si è dimostrata una squadra più solida del Milan, nonostante fra le due ci siano solo quattro punti di differenza. L’Inter ha perso due partite, contro Parma e Sassuolo, mentre il Milan ha perso solo contro il Napoli. La squadra di Gattuso ha rimediato però solo dei pareggi contro Cagliari, Atalanta ed Empoli, cosa che le ha fatto perdere terreno nei confronti delle squadre che lottano per un posto in Champions League.

Inter-Milan sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport Serie A (canale 202). Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Qui invece trovate i modi più semplici per seguire Serie A, coppe e campionati esteri in streaming spendendo poco o nulla.

Inter-Milan: le probabili formazioni

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi

Genoa (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu