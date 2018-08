Fotofinish

Agli Asian Games di Jakarta, in Indonesia, si vedono sport che in Europa conosciamo poco. Il sepak takraw per esempio è una specie di calcio-tennis, o calcio-pallavolo: comunque lo si chiami è molto spettacolare, sia in foto che in video. Altrettanto spettacolare è il nandao: un’arte marziale incentrata sull’uso di un’antica sciabola della tradizione cinese, in cui si salta moltissimo, si fanno giravolte e altre cose molto fotogeniche. Poi, naturalmente, agli Asian Games si nuota, si sollevano pesi e si gioca anche basket. C’è anche molto calcio, tra le foto più belle della settimana: con la Supercoppa Uefa vinta dall’Atletico Madrid, la prima partita in Serie A di Cristiano Ronaldo e i mondiali Under 20 femminili. E poi: matador spagnoli, lottatori indiani e un pescatore tedesco che non si è fermato in riva al fiume. Il fotografo ringrazia.