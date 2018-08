Momenti veri a colori forti

Michael Goldrei è un “fotografo di strada” britannico che da alcune anni vive a Vienna, in Austria; “di strada” perché preferisce fotografie spontanee, senza che persone e oggetti siano messi in posa. Il problema, ha spiegato, è che quando scatti foto di strada particolarmente belle, la gente pensa che siano finte, preparate, costruite: «È la cosa più bella, ma anche la più frustrante, quando qualcuno dice a un fotografo di strada che la sua foto è stata costruita. Ma la fotografia di strada sta tutta nel catturare i momenti così come sono: ci sono sempre, ma se non sai cercarli non li trovi». Il più recente progetto di Goldrei si chiama “Chromorama” (il libro si può comprare qui) e l’attenzione principale è stata rivolta ai colori, spesso molto forti. «Penso che il colore, che sia forte e vivace, o assente e tenue, è quello che dà emozione a un’immagine».