Le previsioni meteo per Ferragosto

A Ferragosto ci sarà brutto tempo sulla maggior parte dell’Italia, dicono le previsioni meteo. Al nord ci sarà bel tempo (sole e cielo più o meno azzurro) solo su Piemonte e Lombardia, mentre sono attesi temporali mattutini in Veneto ed Emilia-Romagna e cielo coperto, con possibili piogge, sulle altre regioni. Al centro ci si aspetta temporali nelle Marche, in Umbria, in Abruzzo e, ma qui ci sono un po’ più dubbi, sul Lazio. Potrebbe piovere anche in Sardegna e in Toscana, nelle zone interne. Nel pomeriggio il tempo sarà generalmente migliore rispetto al mattino. Andrà male anche al sud, con piogge previste in praticamente ogni regione e soprattutto su Molise, Puglia e Campania. Le temperature minime diminuiranno sull’arco alpino e sulle regioni centrali e meridionali; aumenteranno in Liguria e in pianura padana. Le temperature massime saliranno di almeno un paio di gradi al nord e in Sardegna; scenderanno invece in modo marcato nelle regioni centrali e meridionali.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.

Due cose su Ferragosto

È la festa nazionale religiosa che cade il 15 agosto e che nella tradizione cristiana celebra l’Assunzione in cielo di Maria. Come succede per tante altre festività religiose, anche Ferragosto prende il nome e la data da un’antica festività romana, anche se nel caso specifico c’entrano i concordati tra lo Stato italiano e il Vaticano. Il giorno di Ferragosto è il 227esimo dell’anno e arriva quando ne mancano 138 al 31 dicembre.