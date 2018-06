Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv c’è una partita dei Mondiali potenzialmente interessante, Tunisia-Inghilterra, poi comincia la nuova stagione di una fiction italiana e il resto è un panorama piuttosto desolante di film già visti e stravisti e altri che non abbiamo visto per dei motivi precisi. Non ci sono nemmeno talk show di politica, che sono andati in vacanza nonostante la politica prosegua a pieno regime, quindi volenti o nolenti dovrete farne a meno: cominciate ad abituarvi, che mancano un paio di giorni all’estate.

Rai Uno

21.25 – Tutto può succedere: primo episodio della terza stagione della fiction italiana adattamento della serie tv americana Parenthood, a sua volta ispirata dal film Parenti, amici e tanti guai di Ron Howard. I protagonisti sono i membri della famiglia Ferraro, che vive nei pressi di Fiumicino ed è composta dai genitori Ettore ed Emma, i quattro figli Alessandro, Cristina, Federica e Max, e le loro famiglie.

Rai Due

21.05 – N.C.I.S.: è una serie televisiva americana incentrata sulle attività dell’agenzia della Marina militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi investigativi della stessa Marina e del corpo dei Marines. Il titolo dell’episodio di stasera è Il cyberterrorista.

21.50 – Squadra speciale Cobra 11: due nuovi episodi della ventunesima stagione della serie tv tedesca che parla di una squadra della polizia autostradale. Si chiamano “Operazione Midia” e “Risiko”.

Rai Tre

21.15 – Enough – Via dall’incubo: film thriller del 2002 con protagonista Jennifer Lopez che interpreta una cameriera che, dopo essersi innamorata di un uomo che in un’occasione la difende dalle molestie di un cliente, scopre che è in realtà violento e possessivo.

Rete 4

21.25 – Diana – La storia segreta di Lady D: film del 2013 che, manco a dirlo, racconta la storia della principessa Diana Spencer, interpretata da Naomi Watts. Fu recensito molto, molto male dalla critica americana e britannica.

Canale 5

20.00 – Mondiali di Russia 2018: Tunisia – Inghilterra: la partita più importante della giornata dei Mondiali. L’Inghilterra è l’ultima delle nazionali con qualche possibilità di vincere i Mondiali a giocare la prima partita, e lo fa contro una delle squadre africane più solide del torneo. La Tunisia ha infatti buone qualità tecniche, ed è composta principalmente da calciatori che giocano in Francia.

Italia Uno

21.20 – Mi presenti i tuoi?: commedia – di quelle basate sugli equivoci – del 2004, sequel di Ti presento i miei, che ebbe un grande successo. In questo capitolo, al Robert De Niro-in-versione-comica si aggiunge Dustin Hoffman-in-versione-comica: interpretano i rispettivi padri di una coppia di giovani, interpretati da Ben Stiller e Teri Polo. Ci sono anche Barbra Stresand e Blythe Danner, nel ruolo delle madri.

La7

21.10 – Assassinio sul palcoscenico: film del 1964 con protagonista Miss Marple, l’investigatrice creata da Agatha Christie, interpretata da Margaret Rutherford. Parla, come potete dedurre, di un omicidio in un teatro.

TV8

21.25 – Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate: uscito nel 2014, è il terzo di una serie di tre film diretti da Peter Jackson e ispirati al romanzo di J.R.R. Tolkien, creatore del Signore degli Anelli.

Rai 4

21.20 – Outlander – Ultimo vichingo: film del 2008 con protagonista Jason Caviezel (Person of Interest) e con, tra gli altri, John Hurt. È ispirato al poema nordico Beowulf, ma c’è una navicella spaziale di mezzo. Non sembra esattamente un capolavoro.

Rai Movie

21.10 – L’uomo di Laramie: film western del 1955 con James Stewart. Come in molti film western, la trama ruota attorno a un caso di vendetta privata con in mezzo nativi americani, bovari, banditi e ricchi proprietari terrieri.

Iris

21.00 – Femme Fatale: è un film thriller diretto da Brian De Palma con Rebecca Romijn e Antonio Banderas. Fu presentato fuori concorso al 55º Festival del Cinema di Cannes, quello del 2002, e nelle prime scene è ambientato durante l’edizione precedente dello stesso festival. Su IMDb ha preso 6,3 su 10.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Sconnessi

Sky Cinema Passion

21.15 – The Big Wedding

Sky Cinema Classics

21.15 – L’appartamento