Mondiali 2018: come vedere Costa Rica-Serbia in streaming o in tv

Costa Rica e Serbia giocano alle 14 alla Samara Arena di Samara la loro prima partita dei Mondiali di calcio di Russia. Costa Rica e Serbia si trovano nel Gruppo E insieme a Brasile e Svizzera (che si affrontano stasera) e la partita sarà molto importante per capire chi avrà più possibilità di qualificarsi come seconda, visto che al primo posto arriverà molto probabilmente il Brasile.

Ai Mondiali del 2014 la Costa Rica non vinse solo contro l’Italia: andò avanti fino ai quarti di finale, dove perse ai rigori contro l’Olanda. “Los Ticos” (i tifosi chiamano così la loro squadra) non sono andati bene nelle ultime amichevoli e bisogna vedere come gestiranno il fatto di non essere più una sorpresa, ma una squadra che quattro anni fa finì tra le otto migliori al mondo. Più della metà dei suoi calciatori giocano all’estero e il più noto è Keylor Navas, portiere del Real Madrid. La Serbia, che torna ai Mondiali dopo esserci stata nel 2010, ha una difesa solida e un centrocampo d’esperienza. I migliori giocatori sono gli attaccanti Aleksandar Mitrovic e Aleksandar Prijovic e, soprattutto, il centrocampista della Lazio (per ora) Sergej Milinkovic-Savic.

Dove vedere Costa Rica-Serbia in tv o in streaming

Costa Rica-Serbia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Mediaset su Italia 1 e Italai 1 HD. Verrà trasmessa inoltre in streaming dal sito di Italia 1, raggiungibile da qui, e dal sito di Sportmediaset, raggiungibile da qui.