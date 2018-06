Le previsioni meteo per domani, mercoledì 13 giugno

Domani, mercoledì 13 giugno, non sarà una bella giornata e le cose miglioreranno solo verso sera in alcune zone. Il cielo sarà molto nuvoloso o coperto sulle regioni alpine, sulla Liguria e il Piemonte meridionale, con piogge che si estenderanno anche sulle pianure di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. In serata la situazione migliorerà, ma non in Emilia-Romagna.

Il cielo sarà nuvoloso e coperto con piogge e temporali già in mattinata su gran parte della Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio, Marche e Abruzzo. In serata, ci sarà un parziale miglioramento. Nubi anche in parte del Sud, accompagnate da pioggia su Campania, Molise, Puglia garganica e coste tirreniche di Basilicata e Calabria. Anche qui la situazione migliorerà verso sera, ma non in Campania. Nelle altre zone del Meridione il cielo sarà invece poco nuvoloso.

Le temperature minime diminuiranno un po’ ovunque, le massime si alzeranno sulle coste ioniche della Puglia, Basilicata e Calabria. Saranno invece stazionarie sulla Pianura Padana.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.