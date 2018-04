Fuorisalone e Salone del Mobile di Milano, una guida

Le informazioni utili per orientarsi tra tutti gli eventi della design week, che finisce domani

Il Fuorisalone e il Salone del Mobile di Milano sono tra i più importanti eventi al mondo tra quelli dedicati a design, architettura e arredamento. Gli eventi espositivi del Salone del Mobile – che rimarrà aperto fino a domani, domenica 22 aprile – si tengono presso il polo extraurbano della Fiera di Milano, a Rho, e sono aperti al pubblico solo in questo weekend, dopo che nei giorni della settimana l’ingresso è stato riservato agli addetti ai lavori. Lo spazio espositivo visitabile si sviluppa in 200mila metri quadrati, gli espositori sono 2mila e si stima che i visitatori totali saranno circa 300mila.

Parallelamente al Salone del Mobile, in varie parti di Milano si sta svolgendo il Fuorisalone, una serie informale di feste, mostre, concerti, esibizioni artistiche ed altri eventi di vario genere che ogni anno attira in città migliaia di persone. La maggior parte degli eventi del Fuorisalone si tiene in tre diverse zone di Milano: quella di via Tortona, quella di Brera, dove venerdì c’è stata la “notte bianca”, e quella di Ventura. Poi ce ne sono molti altri in diverse zone della città: qui la mappa realizzata dal sito del Fuorisalone che mostra tutti i posti in cui c’è qualcosa da fare o da vedere. Anche il Fuorisalone andrà avanti fino a domenica 22 aprile, ed è fatto da oltre 1.000 eventi e da 17 percorsi tematici.

Il Fuorisalone a Brera è alla sua ottava edizione e da due anni si estende anche verso la zona di Porta Nuova, quella dei nuovi grattacieli, per capirsi. Nell’area di Ventura ci saranno la seconda edizione di Ventura Centrale e la prima di Ventura Future e, in generale, i «progetti Ventura sono aree espositive autonome e curate con particolare attenzione alla qualità e al concept».

La zona di via Tortona, invece, storicamente è la zona del design e della moda e la sua attrazione principale è il Museo delle Culture, il MUDEC, che si trova nell’ex fabbrica Ansaldo, un vecchio complesso industriale che oltre allo spazio museale offre diversi altri locali, i quali ospitano installazioni e altre mostre.

Come viene spiegato sul sito, il Fuorisalone «non è un evento fieristico, non ha un’organizzazione centrale e non è gestito da alcun organo istituzionale: è nato spontaneamente nei primi anni Ottanta dalla volontà di aziende attive nel settore dell’arredamento e del design industriale. Attualmente vede un’espansione a molti settori affini, tra cui automotive, tecnologia, telecomunicazioni, arte, moda e food». Qui è possibile cercare tutti gli eventi.