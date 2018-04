Cosa c’è stasera in tv

Stasera in tv i film non sembrano promettere benissimo: a parte Baaria di Tornatore, ci sono un thriller con Michael Douglas, uno dei capitoli di Machete di Robert Rodriguez e due commedie romantiche (decidete voi chi si merita il vostro tempo, tra Luca Argentero e Gerard Butler). Poi ci sono due nuovi episodi del Cacciatore, la serie Rai sul pool antimafia di Palermo degli anni Novanta, e i soliti programmi del mercoledì: Le Iene, Chi l’ha visto, Atlantide.

Sarà anche la sera di Real Madrid-Juventus, quarto di finale di Champions League: la qualificazione per la Juventus sembra ampiamente fuori portata, ma se c’è una cosa che abbiamo capito ieri sera è che “il calcio è bello per questo”, “mai dire mai”, “non dire gatto…”, eccetera eccetera.

Rai Uno

21.25 – Poli opposti

È una commedia italiana del 2015 in cui Luca Argentero e Sarah Felberbaum sono sia vicini di casa che vicini di studio (lui è un consulente matrimoniale e lei un’avvocata divorzista). Tra di loro c’è una certa competizione: lui deve impedire che i suoi clienti in crisi di coppia passino da lei, e viceversa. Dire che poi si innamorano non è uno spoiler.

21.20 – Il cacciatore

Nono e decimo episodio della serie (non chiamatela fiction) della Rai tratta dal romanzo autobiografico del magistrato Alfonso Sabella e incentrata sull’attività del pool antimafia di Palermo all’inizio degli anni Novanta, dopo le stragi di Capaci e di Via D’Amelio. Nella serie il personaggio ispirato a Alfonso Sabella si chiama Saverio Barone.

Rai Tre

21:15 – Chi l’ha visto?

Una nuova puntata del programma condotto da Federica Sciarelli e incentrato sulla ricerca delle persone scomparse e su altri temi collegati alla cronaca italiana, come i casi irrisolti del passato, le inchieste sui crimini più recenti o i quadri di Gesù trafugati:

Recuperato dai @_Carabinieri_ il quadro del Sacro Cuore rubato la settimana scorsa da una chiesa di #Roma, #chilhavisto aveva lanciato un appello dopo il furto pic.twitter.com/pkrdJSmbQM — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) April 11, 2018

Rete Quattro

21:15 – Baaria

Film del 2009 di Giuseppe Tornatore con Francesco Scianna e Margareth Madè: racconta la storia di una famiglia del comune di Bagheria, in provincia di Palermo, nell’arco di cinquant’anni, dagli anni Trenta agli anni Ottanta. Bagheria è anche il paese dove nacque Tornatore. Il film fu candidato al Golden Globe come miglior film straniero.

Canale 5

20.40 – Real Madrid-Juventus

È il ritorno dei quarti di finale di Champions League, e per la Juventus sarà molto complicato recuperare: non solo dovrà ribaltare un 3 a 0, ma dovrà farlo al Bernabeu, dove il Real Madrid non ha MAI perso una partita europea con tre gol di scarto. In altre parole: la qualificazione sarebbe un’impresa ancora più memorabile di quella di ieri sera della Roma.

Italia Uno

21.20 – Le Iene show

Nuova puntata del programma non giornalistico di Italia Uno, che il mercoledì viene condotto da Ilary Blasi, Teo Mammucari e Gialappa’s Band.

Fin dove può spingersi l'ipnosi? Lo abbiamo sperimentato con un ipnotizzatore e una ignara ragazza ➡️ https://t.co/rIl3vvnS7z #LeIene pic.twitter.com/RsTa6YKrIe — Le Iene (@redazioneiene) April 10, 2018

La 7

21.10 – Atlantide – Caravaggio, la maledizione e la luce

Nuova puntata del programma di divulgazione di La7 condotto da Andrea Purgatori: si intitola “Tutti gli scandali del presidente” ed è dedicata a Donald Trump.

TV 8

21.30 – La dura verità

Film del 2009 con Katherine Heigl e Gerard Butler. Il personaggio di Heigl è una produttrice televisiva che viene da una serie di delusioni sentimentali. Dopo un calo di ascolti del suo programma, viene sostituita dal personaggio di Gerard Butler, che conduce uno show volgare ma di successo sulle relazioni tra uomini e donne. Heigl e Butler sono i protagonisti, e questa è una commedia romantica: per cui sì, si innamoreranno.

NOVE

21.25 – The Patriot

È un altro film-d’azione-con-Steven-Seagal. Per una volta il suo personaggio non lavora nell’intelligence: è un medico alle prese con un misterioso e letale virus.

Rai Quattro

21.05 – MacGyver

Episodi 13, 14 e 15 della prima stagione reboot della storica serie tv MacGyver. Il creatore della nuova serie è lo stesso di quella andata in onda tra il 1985 e il 1992, Lee David Zlotoff: gli interpreti sono invece tutti nuovi.

Iris

21.00 – Don’t say a word

Thriller del 2001 con Michael Douglas e Brittany Murphy. Una banda di criminali ruba un diamante rosso da 10 milioni di dollari; uno dei criminali si impossessa del diamante e scappa, gli altri vengono arrestati. Dieci anni dopo uno psichiatra scopre che sua figlia di otto anni è stata rapita (dalla banda del diamante): i rapitori la uccideranno se lo psichiatra non riuscirà a ottenere una certa combinazione di sei cifre da una sua paziente, inferma mentalmente. Probabilmente tutto questo ha senso, mentre si guarda il film.

Rai 5

21.15 – Discovering music

È una serie che racconta grandi gruppi o artisti del secolo scorso: stasera si parlerà dei Queen e di David Bowie.

Il ritratto di due grandi protagonisti della musica: i #Queen e #DavidBowie.

È la serie #DiscoveringMusic, che ripercorre la vita e la carriera dell’ultimo gruppo rock capace di gremire uno stadio e del leggendario David Bowie.

Questa sera, a partire dalle 21.15. pic.twitter.com/TBXoDqa7lt — Rai5 (@raicinque) April 11, 2018

Rai Movie

21.10 – Machete Kills

Film d’azione di Robert Rodriguez con Denny Trejo e Michelle Rodriguez. È il terzo della serie, dopo Machete e Hobo with a Shotgun. Machete Cortez viene ingaggiato dal presidente degli Stati Uniti per bloccare un pericoloso criminale che ha puntato un razzo sulla Casa Bianca. Se avete presente chi è Rodriguez sapete che si prende poco sul serio, e conoscete il genere “tamarro, ma consapevole di esserlo”.

Sky

Sky Cinema Family

21.00 – Hook. Capitan Uncino

Sky Cinema Classics

21.00 – Colazione da Tiffany