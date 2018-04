Le nuove consultazioni del presidente della Repubblica si terranno giovedì 12 e venerdì 13 aprile

Secondo giornali e agenzie di stampa, le prossime consultazioni del presidente della Repubblica inizieranno giovedì 12 e termineranno venerdì 13. Secondo Repubblica, questa volta il primo giorno sarà dedicato alle principali forze politiche, mentre durante il secondo saranno ricevute le cariche istituzionali,cioè i presidenti delle camere e il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Sempre secondo Repubblica, ad essere ricevuto per primo sarà il PD, seguito dalla delegazione unita del centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) mentre il Movimento 5 Stelle concluderà il primo giorno di incontri.

Al momento sembra che le consultazioni produrranno un nuovo nulla di fatto, come era già accaduto la scorsa settimana. Le consultazioni servono al presidente della Repubblica per verificare l’esistenza di una maggioranza parlamentare e quindi affidare l’incarico di formare un governo a un leader politico in grado di ricevere la fiducia delle camere. Al momento, nessuno sembra in grado di garantire l’esistenza di una maggioranza stabile.

La combinazione a lungo ritenuta più probabile, quella di Lega e Movimento 5 Stelle, sembra oggi piuttosto lontana, poiché il Movimento 5 Stelle ha chiesto alla Lega di rompere l’unità della coalizione di centrodestra e abbandonare Forza Italia, un passo che il segretario Matteo Salvini al momento non sembra disposto a fare. L’altra possibile alleanza, quella di PD e Movimento 5 Stelle, al momento viene esclusa più o meno nettamente da tutti i leader del Partito Democratico. La terza possibilità, quella di un governo PD e centrodestra, non viene seriamente presa in considerazione da nessuno.