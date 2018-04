Cosa c’è stasera in TV

I “naufraghi” – così si chiamano – sono sulla famosa Isola dei famosi da più di 70 giorni e anche questa sera si parlerà di come vanno le loro vite da quelle parti. Se avevate in mente di passare la serata in modo meno triviale nella puntata di Report si parlerà del salvataggio delle banche popolari (vi risparmiamo battute sul fatto che anche quelle banche siano naufragate). Tra i film, ci sono da segnalare Gods of Egypt, Quiz Show e Arancia meccanica, anche se forse non è elegante mettere quest’ultimo insieme agli altri.

Rai Uno

20.35 – Il commissario Montalbano – Una lama di luce: episodio della serie tv tratta dai romanzi di Andrea Camilleri e andato in onda la prima volta nel 2013.

Rai Due

21.20 – Gods of Egypt

Film del 2015 diretto da Alex Proyas – il regista australiano di Io, robot – con Gerald Butler, Nikolaj Coster-Waldau, Abbey Lee, Courtney Eaton, Brenton Thwaites e Geoffrey Rush. Racconta della lotta di un coraggioso eroe contro il Dio delle Tenebre Set, che ha usurpato il trono d’Egitto facendo precipitare nel caos l’Impero.

Rai Tre

21.15 – Report: il programma d’inchiesta di Rai 3, che da marzo 2017 è condotto da Sigfrido Ranucci. Stasera, se vi mancava l’argomento, si parla del salvataggio delle banche popolari.

L'intervento per salvare le banche popolari venete, scopriamo oggi, pesa su deficit e debito. È stata la strada migliore? Questa sera ore 21.15 a #Report "Intesa di salvataggio", un'inchiesta di Giovanna Boursier.https://t.co/Zm5xlVo9xp — Report (@reportrai3) April 9, 2018

Rete Quattro

21.15 – Io sto con gli ippopotami

Film del 1979 con Bud Spencer e Terence Hill. Parla di due fratelli che vivono nello Swaziland, dove sono stati cresciuti da una donna del posto dopo la morte dei loro genitori: gestiscono una società che offre safari ai turisti, ma hanno molto a cuore la salvaguardia degli animali e presto entrano in conflitto con un boss locale che invece traffica in pelli, pellicce e avorio.

Canale 5

21.25 – L’isola dei famosi

I famosi sull’isola sono lì da più di 70 giorni, e da altrettanti giorni Alessia Marcuzzi conduce le puntate settimanali per fare il punto su come proceda la loro vita.

Niente è come sembra sull’#Isola: a un passo dalla finale emergono nuove strategie e trame finora celate 🏝🔥 sintonizzatevi ora su Canale 5 per l’appuntamento con il daytime! 📺 pic.twitter.com/BmG38pPEoq — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 9, 2018

Italia 1

21.25 – Death Race

Film del 2008 con Jason Statham, ambientato in un futuro in cui i detenuti partecipano a folli corse automobilistiche.

La7

21.10 – Quiz Show

Film del 1994 diretto da Robert Redford, con John Turturro, Rob Morrow e Ralph Fiennes. Racconta la storia vera degli autori di un quiz televisivo che provarono a truccarlo per eliminare un longevo concorrente e portare al successo un nuovo personaggio.

TV8

21.25 – Karate Kid – La leggenda continua

Quinto film della famosa serie di “ metti dai la cera, togli la cera”, uscito nel 2010 e con il kung-fu al posto del karate. Il maestro è interpretato da Jackie Chan, l’allievo da Jaden Smith.

Rai 4

21.07 – Vikings: nono e decimo episodio della quinta stagione. La serie storica prodotta in Canada e ambientata tra la Scandinavia e le isole britanniche. In sintesi: parla del guerriero vichingo Ragnarr Loðbrók.



Rai Movie

21.10 – L’ultimo colpo in canna

Film western del 1968. Il titolo originale è Day of The Evil Gun, “il giorno della pistola cattiva”.

Iris

21.00 – Arancia meccanica

È il nono film di Stanley Kubrick, forse il più famoso. È tratto dall’omonimo libro di Anthony Burgess che racconta la vita tormentata di Alexander DeLarge e della sua banda di drughi. C’è tanto Beethoven, tanta violenza e “Singin’ in the rain”. Sul set si stava così.

Sky

Sky Cinema Uno HD

21.15 – Transformers – L’ultimo cavaliere

Sky Cinema Pirati dei Caraibi

21.00 – Taxi Driver

Sky Cinema Cult

21.00 – American Pastoral