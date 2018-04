Tornano i CinemaDays, quei giorni in cui andare al cinema costa 3 euro

Da lunedì 9 aprile e fino a giovedì 12 aprile in Italia ci sono i CinemaDays, cioè quei giorni in cui in molti cinema si possono guardare i film a 3 euro. Sono escluse dalla promozione CinemaDays le iniziative speciali e le visioni in 3D, che «godranno comunque di una tariffa agevolata, comunicata direttamente alla cassa», ha scritto Anica, una delle associazioni nazionali degli esercenti cinematografici. In passato il prezzo dei film in 3D durante i CinemaDays era di 5 euro.

Cinemadays è un’iniziativa del ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo fatta in collaborazione con produttori, distributori ed esercenti cinematografici, e tra le altre cose serve ad aumentare le presenze al cinema in un periodo (aprile-ottobre) in cui escono pochi film di richiamo rispetto al periodo invernale. L’anno scorso ha funzionato: la promozione “Cinema2day” (ogni secondo mercoledì del mese da settembre a maggio si potevano guardare film a 2 euro) era stata prorogata di tre mesi oltre il termine fissato inizialmente e aveva portato al cinema circa 8 milioni di persone.

Nei prossimi mesi ci saranno altri otto giorni di CinemaDays: dal 9 al 15 luglio e dal primo al 4 ottobre. Tra il 9 e il 15 agosto, invece, verranno proiettati in anteprima alcuni film «della nuova stagione cinematografica», cioè quella 2018/2019. Sul sito ufficiale dei CinemaDays potete cercare le sale della vostra città che aderiscono alle promozioni.