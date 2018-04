Cosa c’è stasera in TV

Il venerdì è un giorno di appuntamenti televisivi fissi, e quindi stasera troverete: Il commissario Montalbano, Nemo, Quarto grado, Propaganda Live e anche la nuova trasmissione di Massimo Gramellini e Ambra Angiolini, che non sta andando benissimo come ascolti. Tra i film il migliore è 12 anni schiavo, ma ce n’è anche per gli appassionati di Aldo, Giovanni e Giacomo e perfino per quelli di Steven Seagal.

Rai Uno

21.3o – Il commissario Montalbano – Gioco di specchi: episodio della serie tv tratta dai romanzi di Andrea Camilleri andato in onda la prima volta nel 2013.

Rai Due

21.20 – NEMO – Nessuno escluso: nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Valentina Petrini e Enrico Lucci.

Rai Tre

21.15 – Cyrano – L’amore fa miracoli: terza puntata del nuovo programma condotto da Massimo Gramellini e Ambra Angiolini.

"Chi non trova niente di buono nel suo passato, non troverà niente di buono neanche qui. Ogni essere umano è portato a vedere negli altri quello che c'è nel suo cuore" La favola della buona notte di @MaxGramel. @Cyranorai3 vi da appuntamento a venerdì prossimo. Buona notte! pic.twitter.com/T7Dhif3eJ7 — Rai3 (@RaiTre) March 30, 2018

Rete 4

21:15 – Quarto grado: programma di approfondimento dedicato alla cronaca nera, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Canale 5

21.25: 12 anni schiavo: è un film di Steve McQueen, vincitore del premio Oscar per il Miglior film nel 2014, da molti considerato il miglior film mai realizzato sulla schiavitù negli Stati Uniti. Il film racconta la storia vera – qui Francesco Costa racconta in cosa il film si prende delle libertà – di Solomon Northup, un violinista nero che nel 1841 vive libero nello stato di New York ma a un certo punto viene rapito, picchiato, privato dei documenti e portato in Louisiana, dove rimarrà in schiavitù fino al 1853. Gli attori del film sono Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Paul Dano, Paul Giamatti, Brad Pitt e Lupita Nyong’o, che vinse l’Oscar per la Miglior attrice non protagonista.

Italia Uno

21.25 – Così è la vita: è il secondo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, che uscì nel dicembre 1998. È al 23mo posto nella classifica dei maggiori incassi italiani di sempre, e anche se generalmente è considerato meno bello del loro primo film, Tre uomini e una gamba, e del terzo, Chiedimi se sono felice.

La7

21.10 – Propaganda Live: una nuova puntata del programma di satira politica e attualità condotto da Diego Bianchi (in arte Zoro).

Stasera torna #propagandalive con una super puntata quirinalizia. In studio con noi: Lirio Abbate, Marzio Breda, Marco Damilano, Constanze Reuscher, Francesca Schianchi, Paolo Celata e Gipi. Notizie, spiegoni, disegni, social, reportage e grande musica, dalle 21.10 su @la7tv pic.twitter.com/q8WbEIKNCT — Propaganda Live (@welikeduel) April 6, 2018

TV8

21.15: Quattro ristoranti: inizia stasera la nuova serie del talent condotto dallo chef Alessandro Borghese, che ogni puntata fa sfidare fra loro quattro ristoranti italiani e i loro proprietari.

Il terrore di non ricordarsi nulla di fronte a Chef @BorgheseAle 😅

Preparatevi ad affrontare l'uomo che ribalta il risultato 👊#Ale4Ristoranti torna questa sera 21:15 con una nuova puntata e alle 22:15 la replica della puntata sempre su TV8 📺 pic.twitter.com/s3droi0caz — TV8 (@TV8it) April 6, 2018

Rai 4

21.05 – Criminal Minds – Beyond Borders: episodi 10, 11 e 12 di uno spin-off della famosa serie poliziesca che parla del lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI specializzati in serial killer. La particolarità dello spin-off è che i casi a cui lavorano i protagonisti sono ambientati fuori dagli Stati Uniti.

Rai Movie

21.10 – Come vivo ora: film del 2013 di Kevin Macdonald, quello di L’ultimo re di Scozia, con protagonista Saorsie Ronan, quella di Lady Bird. Parla di una ragazza americana costretta dal padre a trascorrere le vacanze in Inghilterra, in campagna, quando un attentato terroristico a Londra trasforma il paese in una specie di stato di polizia. La protagonista rimane isolata e senza acqua ed energia, e insieme alle sue cugine deve arrangiarsi.

Iris

21.00 – Submerged – Allarme negli abissi: film di Steven Seagal con una trama simile agli altri film di Steven Seagal, ma ambientato principalmente in mare.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Ovunque tu sarai

Sky Cinema Max

21.15 – La promessa