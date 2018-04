Le cose utili da sapere sul concerto di Harry Styles a Milano

Stasera il cantante britannico Harry Styles, ex componente della band One Direction, farà un concerto al Mediolanum Forum (più conosciuto come Forum di Assago), a Milano, per la prima delle due date italiane del Harry Styles Live On Tour (la seconda sarà mercoledì 4 aprile a Bologna)

Orari:

Il concerto di Harry Styles comincerà per le ore 21, ma i cancelli saranno aperti dalle 18.30, e per le 20 è prevista l’esibizione della cantante svedese-britannica Mabel.

Biglietti:

Ci sono ancora biglietti disponibili, anche se i posti rimasti non sono nella posizione migliore.

Come andarci:

Partendo da Milano, il modo più pratico è prendere la metropolitana. Il Mediolanum Forum è servito dalla linea 2 (la verde) della rete metropolitana milanese: la fermata è Assago Milanofiori-Forum. Come però ricorda ATM, per arrivare al Forum bisogna acquistare un biglietto speciale, che costa 2 euro e cinquanta:

💫 #HarryStylesLiveOnTourMilan. Non fatevi tradire dalle emozioni quando comprate il biglietto per la metro. Quello urbano da 1,50 € non è valido. Per arrivare al Forum dal centro di Milano ne serve uno da 2,50 €, e si compra ai distributori automatici. Buon concerto! https://t.co/gwSOsTeyLF — ATM (@atm_informa) April 2, 2018

Per chi invece vuole prendere l’auto, il Mediolanum Forum ha molta disponibilità di parcheggi nelle immediate vicinanze della struttura (parcheggio B). La tariffa in occasione degli eventi è circa 10 euro. Il parcheggio C e il parcheggio M2 (quello di ATM in prossimità della fermata), leggermente più lontani dagli ingressi, sono un po’ più economici.

Sicurezza:

Per accedere al concerto è prevista una serie di controlli di sicurezza: all’interno del Forum è vietato introdurre borse o zaini (sono ammessi solo quelli di piccolissime dimensioni), bombolette spray e altri oggetti come trombette da stadio, macchine fotografiche professionali (e qualsiasi tipo di apparecchiature per la registrazione professionale audio o video), tablet, bastoni da selfie, bevande alcoliche o bottiglie di qualsiasi tipo (sono permesse solo di plastica, inferiori a 0,5 litri e senza tappo).