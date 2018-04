La domenica sportiva

Non poteva mancare Zlatan Ibrahimovic tra le migliori foto di sport di questa settimana: ieri ha esordito con i Los Angeles Galaxy segnando un gol al volo da 35 metri. C’è anche Joel Embiid, il giocatore di basket dei Philadelphia 76ers, protagonista con la sua squadra di una stagione straordinaria, che in settimana ha rimediato un brutto infortunio. Tra quelli da fotografare questa settimana non poteva mancare poi l’ex capitano della nazionale australiana di cricket, Steve Smith, che ha chiesto scusa per essere tra i colpevoli di uno dei più grandi scandali nella storia di questo sport.