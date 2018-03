I piccoli set di “L’isola dei cani”, il nuovo film di Wes Anderson

Isle of dogs (L’isola dei cani), il nuovo film di Wes Anderson, uscirà in Italia il 17 maggio ma negli Stati Uniti e in Regno Unito è già al cinema, e se ne parla molto bene (su Rotten Tomatoes è piaciuto al 90 per cento del pubblico). È un film di animazione girato in stop-motion, la tecnica usata per esempio in Nightmare before Christmas, è ambientato in un Giappone futuro e – ovviamente – distopico, e parla di un ragazzo che va alla ricerca del suo cane dopo che a causa di un’influenza tutti i cani sono messi in quarantena su un’isola.

Nel film non ci sono attori ma parecchi doppiatori celebri, tra cui collaboratori abituali di Anderson: Bill Murray, Bryan Cranston, Tilda Swinton, Scarlett Johansson, Frances McDormand, Edward Norton, Greta Gerwig e Yoko Ono. Per l’uscita del film, lo spazio The Store X di Londra ospita fino al 5 aprile, e in collaborazione con Fox Searchlight Pictures, una mostra con riproduzioni dei set e modellini dei cani impiegati nelle riprese.

I 17 set, scrive AnOther Magazine, presentano con dettagli accurati i luoghi del film: un laboratorio scientifico, un noodle bar dalle dimensioni reali dove mangiare vero ramen, un bagno giapponese, discariche e vedute con ciliegi in fiore di Megasaki, la città in cui si svolge la storia. I 70 modellini sono fatti con silicone e resina e in alcuni casi i pupazzi dei cani sono ricoperti di lana di alpaca o mohair per rendere il pelo più morbido; tutto, dai denti alle code, è stato dipinto a mano. Le foto sono state scattate da Jack Hems, un fotografo che lavora a Londra e si occupa soprattutto di documentare mostre e ritrarre prodotti e opere d’arte.