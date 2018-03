Celebripost

Una buona fetta delle celebrità italiane di questa settimana la trovate in queste raccolte dei David di Donatello e tra le foto che arrivano da Camera e Senato durante le votazioni per eleggerne i presidenti. Qui dentro invece trovate, tra le altre cose, una dichiarazione d’amore di Drew Barrymore per Jake Gyllenhaal: ospite al Late Late Show di James Corden, per evitare di mangiare testicoli di tacchino, aveva dovuto mettere in ordine di talento lui, Adam Sandler e Hugh Grant. Dopo averlo messo all’ultimo posto, questo è il modo con cui ha provato a farsi perdonare.

Per il resto, ve la ricordate Miranda di Sex and The City? Si candida governatrice di New York. Poi valeva la pena fotografare una pizza con le facce del Papa e di Padre Pio, Arnold Schwarzenegger circondato da culturisti, Bill Murray che fa Bill Murray e Sir Ringo Starr. Mentre questi due probabilmente li vedremo almeno ogni venerdì fino al 19 maggio.