L’attentatore di Austin è morto

Il sospettato per le bombe di Austin si è ucciso dopo essere stato trovato dalla polizia nelle prime ore di mercoledì a nord di Austin, in Texas. La polizia ha confermato che aveva trovato il sospettato in un hotel di Williamson County grazie alle indagini delle ultime settimane e che questa notte alcune pattuglie della polizia lo stavano sorvegliando in attesa dell’arrivo di una squadra dei reparti speciali. Il sospettato, ha detto la polizia, ha però lasciato l’hotel con la sua auto e quando è stato circondato dagli agenti ha fatto esplodere una bomba nella sua auto, uccidendosi. Un agente di polizia è stato ferito dall’esplosione, ma non è in condizioni gravi.

Nelle prime settimane di marzo, 5 diverse bombe esplose ad Austin e in un deposito di FedEx a San Antonio, in Texas, avevano ucciso 2 persone e ne avevano ferite altre quattro. La quinta ed ultima bomba, esplosa tra lunedì e martedì nel deposito FedEx, era contenuta in un pacco postale che era stato spedito da Austin ed era diretto ad Austin. La polizia era entrata in possesso delle registrazioni delle telecamere di sicurezza dell’ufficio da cui era stato spedito il pacco: con quelle e grazie ad altre testimonianza raccolte era riuscita a risalire al principale sospettato. Questa mattina agenti della polizia e dell’FBI lo avevano rintracciato in un albergo poco a nord di Austin dopo aver trovato la sua auto parcheggiata.

La polizia ha detto di essere ragionevolmente sicura che l’uomo morto questa mattina sia il responsabile di tutte le bombe di Austin, compresa quella inesplosa trovata ieri in un deposito di FedEx. Non sono però state diffuse informazioni più precise sulla sua identità: la polizia ha detto che lo farà più avanti, quando ci saranno conferme certe e quando saranno stati informati anche i famigliari del sospettato. Non è escluso che altre bombe fossero già state spedite per posta o lasciate in città prima di questa notte, e la polizia ha detto che continuerà a sorvegliare con attenzione i depositi postali.