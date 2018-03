Cosa c’è stasera in tv

La notizia è che stasera su Rai Uno non ci sarà una fiction/serie/sceneggiato Rai in prima serata (verrà trasmesso il film Sei mai stata sulla luna? di Paolo Genovese). I due appuntamenti settimanali del martedì in programma stasera sono diMartedì e l’Isola dei famosi, dove – per chi fosse curioso – i principali temi di discussione riguardano furti di noci di cocco e la marijuana.

I film: stasera in tv ci saranno una specie di episodio crossover tra Rocky e Toro scatenato, il secondo capitolo della serie reboot di Spiderman, il primo Sherlock Holmes di Guy Ritchie e una commedia storica di Dario Argento.

Rai Uno

21.25 – Sei mai stata sulla luna?

Commedia del 2015 di Paolo Genovese con Liz Solari, Raoul Bova e Neri Marcorè. Parla di una giovane e ricca donna, Liz Solari, che dirige una rivista di moda. Alla morte del padre eredita una proprietà in un paesino rurale della Puglia, dove si innamora di Raoul Bova, qui nei panni dell’«affascinante fattore».

Rai Due

21.20 – Hawaii Five-0

Due puntate della settima stagione della serie tv che racconta le vicende di una squadra investigativa speciale alle Hawaii.

Stasera alle 21.20 vi aspettiamo con due nuovi episodi di @HawaiiFive0CBS "Dolcetto o scherzetto" e a seguire "Madre e figlio" pic.twitter.com/unzC75qcTw — Rai2 (@RaiDue) March 20, 2018

Rai Tre

21.15 – #cartabianca

Nuova puntata del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer.

Grazie a tutti per averci seguito #cartabianca torna domani alle 21:15 in prima serata su @RaiTre pic.twitter.com/ZlgwYD8cT9 — #cartabianca (@Cartabiancarai3) March 19, 2018

Rete 4

21.15 – Il grande match

Film sulla boxe del 2013 con Sylvester Stallone e Robert De Niro, che molti anni prima avevano recitato rispettivamente nella saga di Rocky e in Toro scatenato. Parla di due ex pugili rivali che in carriera hanno subito solo una sconfitta a testa: Stallone daDe Niro, e viceversa. Poco prima della “bella”, il personaggio di Stallone si era ritirato. Trent’anni dopo a un manager viene l’ideona: perché non disturbare dalla quiete della pensione due signori anziani e farli tornare a combattere sul ring?

Canale 5

21.10 – L’isola dei famosi

Nona puntata del reality show con i personaggi famosi su un’isola deserta. L’isola in questione è in Honduras, e la conduttrice è Alessia Marcuzzi. Secondo i siti più informati si tornerà a parlare del cosiddetto «canne gate», iniziato quando l’ex pornostar Eva Henger aveva accusato l’ex tronista Francesco Monte di aver portato della marijuana sull’isola. Secondo i suddetti siti ci sarebbero «nuove prove» sulla colpevolezza di Francesco Monte.

Chi ha fatto sparire il cocco sull’#Isola? 🕵️ Investigate con noi leggendo le anticipazioni di oggi! 👇🏻 https://t.co/2oTAJbC5JF — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 20, 2018

Italia Uno

21.25 – Sherlock Holmes

È la versione del 2009 di Guy Ritchie e con Robert Downey Jr. e Jude Law, che nel 2011 ha avuto un sequel: Sherlock Holmes – Gioco di ombre. Sherlock Holmes e Watson, i personaggi creati da Sir Arthur Conan Doyle, sono alle prese con un serial killer che tra le altre cose vuole conquistare il mondo.

La7

21:10 – Dimartedì

Il talk show politico condotto da Giovanni Floris, che ci ricorda che giorno della settimana è.

Tv 8

21.30 – Dear John

Dramma sentimentale del 2010 con Channing Tathum e Amanda Seyfried, tratto da un libro di Nicolas Sparks. Parla di un soldato in licenza che inizia una relazione epistolare con una ragazza, ma che dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 decide di partire per l’Afghanistan.

NOVE

21.30 – Niente può fermarci

Film italiano del 2013 che racconta l’internamento e la fuga da una clinica di quattro giovani con diverse patologie psicofisiche: ci sono un narcolettico, un Internet-dipendente, un maniaco dell’igiene e un affetto da sindrome di Tourette.

Iris

21.00 – Le cinque giornate

È un film italiano del 1970 con Adriano Celentano, e anche se è diretto da Dario Argento non è un horror, ma una commedia. Le cinque giornate sono ovviamente quelle di Milano nel 1848, quando la città insorse contro gli austriaci. Nel film, si ritrovano loro malgrado coinvolti nei moti un piccolo delinquente e un fornaio romano.

Rai Quattro

21.10 – The Amazing Spiderman 2: Il potere di Electro

Film del 2014 diretto da Marc Webb con Andrew Garfield, Jamie Foxx e Emma Stone. È il secondo capitolo della serie reboot su Spiderman, quello che ha per supercattivo Electro. Come sapete, tutti i supercattivi diventano tali dopo essere caduti dentro una vasca con dentro qualcosa (acido, rifiuti radioattivi). Stavolta la vasca contiene «anguille elettriche geneticamente modificate». Doveva esserci anche un terzo capitolo, ma il progetto è stato abbandonato.

Rai Movie

21.10 – Il nome della rosa

È un film del 1986 prodotto da Italia, Francia Germania e basato sul celebre romanzo di Umberto Eco, con Sean Connery nei panni di Guglielmo da Baskerville.

Sky

Sky Cinema Cult

21:00 – T2: Trainspotting 2

Sky Cinema Passion

21:00 – La stoffa dei sogni