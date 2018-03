Facebook ha sospeso una società di analisi politiche che lavorò per Trump

Facebook ha annunciato con un post di avere sospeso gli account della società Strategic Communication Laboratories (SLC) e della sua controversa divisione di analisi politiche Cambridge Analytica, che lavorò alla campagna elettorale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Facebook ha detto che Cambridge Analytica ha violato i termini di utilizzo del social network: nel 2015 ottenne illegalmente informazioni su migliaia di utenti senza il permesso di Facebook, che ordinò la loro cancellazione. Negli ultimi giorni, Facebook è venuta a sapere che in realtà non tutti questi dati sarebbero stati cancellati.

Cambridge Analytica cominciò a lavorare alla campagna elettorale di Trump nel giugno del 2016, e si ritiene svolse un ruolo importante nell’aiutare il candidato Repubblicano a raggiungere con più efficacia dell’avversaria Hillary Clinton gli utenti di Facebook. Fu fondata dal sostenitore di Trump Robert Mercer, e per un po’ fece parte del consiglio d’amministrazione anche il suo ex consigliere Stephen Bannon. Alla società è arrivata lo scorso dicembre una richiesta di consegnare alcuni documenti da parte del procuratore speciale Robert Mueller, che sta conducendo l’indagine su Trump e la Russia.

Come ha spiegato Facebook, però, parte dei dati personali usati da Cambridge Analytica nelle sue operazioni furono ottenuti violando le regole di Facebook: Aleksandr Kogan, un docente di psicologia dell’università di Cambridge, in Inghilterra, sviluppò un’applicazione chiamata “thisisyourdigitallife” che si presentava come strumento per ricerche psicologiche, e prometteva di indovinare alcuni aspetti della personalità degli utenti. A quanto sembra, circa 270mila persone scaricarono e usarono l’app, che era associata ai profili Facebook: in questo modo, Kogan entrò in possesso dei dati sulle posizioni geografiche, sulle pagine seguite e sugli amici degli utenti.

Kogan condivise quei dati con Cambridge Analytica, violando i termini di utilizzo di Facebook, che proibiscono ai proprietari delle app di condividere informazioni personali sugli utenti con terze parti. Quando se ne accorse, nel 2015, Facebook ordinò la loro cancellazione, rimuovendo l’app. Facebook chiese una certificazione dell’avvenuta cancellazione dei dati, ma negli ultimi giorni ha saputo, tramite fonti che non vuole rivelare, che una parte non è stata eliminata. Mentre indaga ulteriormente sulla questione, ha sospeso gli account di Cambridge Analytica, di Kogan e di Christopher Wylie, capo di Eunoia Technologies, un’altra società coinvolta nell’operazione.

Nel suo post, Facebook ha ammesso che è insolito spiegare una disputa con un’azienda privata con un post pubblico, ma che ha voluto farlo ugualmente per via della rilevanza della società. Cambridge Analytica è da tempo oggetto di speculazioni e teorie da parte dei media, talvolta apparentemente cospirazioniste: il Guardian, per esempio, pubblicò lo scorso maggio un lungo articolo che identificava in Cambridge Analytica il perno di una rete di società che avrebbero influenzato il referendum su Brexit e l’elezione di Trump. L’accusa dell’articolo era proprio quella di aver usato una quantità enorme di dati personali raccolti dai social network e da diverse analisi di mercato per sviluppare strategie in grado di influenzare il voto di moltissime persone.

Ci sono però anche diversi osservatori che ritengono che il ruolo della società nell’elezione di Trump sia stato ampiamente esagerato, e che sia stato soltanto una riuscita operazione di promozione personale. La novità è che, vista la ricostruzione fatta da Facebook, i dati personali utilizzati per la campagna elettorale di Trump potrebbero essere stati ottenuti, in origine, in violazione delle regole del social network. Facebook, per il momento, ha detto di non poter fare questo collegamento.