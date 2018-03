La sciatrice italiana Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera, dopo essere arrivata seconda nella discesa di oggi ad Are, in Svezia. La Coppa del Mondo si vince in base ai punti ottenuti in tutte le discese libere della stagione: Goggia è arrivata davanti alla forte statunitense Lindsey Vonn. Prima della gara di Are, Goggia aveva 23 punti di vantaggio su Vonn, che ha vinto la discesa di Are con 6 centesimo di secondo di vantaggio su Goggia. Ha quindi recuperato punti in classifica a Goggi che, arrivando seconda, ne ha comunque cosnervati tre di vantaggio. L’ultima italiana a vincere la Coppa di specialità di discesa era stata Isolde Kostner nel 2002.

Goggia è nata a Bergamo il 15 novembre 1992 e da almeno tre anni è una delle migliori sciatrici italiane in attività. Ha debuttato nel circuito FIS – cioè quello dello sci professionistico – nel 2007 e nel 2011 nella Coppa del Mondo. L’anno scorso è arrivata terza nella classifica generale, seconda nella classifica di discesa libera e terza nello slalom gigante. A fine febbraio ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi.