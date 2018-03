Matthijs de Ligt, capitano dell’Ajax a 18 anni

Nell’ultima giornata di Eredivisie, la prima divisione del campionato olandese, l’Ajax ha giocato in casa contro l’Heerenveen ed è stato capitanato per la prima volta da Matthijs de Ligt, difensore cresciuto nel famoso settore giovanile del club e titolare da due stagioni. De Ligt ha appena 18 anni e nella sua prima partita da capitano dell’Ajax — già di per sé una cosa notevolissima, considerando l’importanza del club e la sua età — ha segnato anche il gol del vantaggio, di testa, nel corso del primo tempo. L’Ajax ha poi vinto 4-1.

Fin qui de Ligt ha bruciato ogni tappa della sua carriera, dimostrandosi sempre un passo avanti ai suoi coetanei. La sua precocità è ritenuta stupefacente e lo ha portato in pochi mesi ad essere considerato uno dei migliori talenti difensivi al mondo, probabilmente “il” migliore in questo momento. Quanti calciatori possono dire di aver esordito nell’Under-19 a 15 anni, in seconda divisone a 16 anni, in prima squadra, in prima divisione, in Europa League e in Nazionale a 17 anni, da difensore centrale? Pochi.

Nelle ultime due stagioni, de Ligt non si è limitato ad esordire nei tornei ben prima dei suoi coetanei e a battere un record dopo l’altro, cose che peraltro non sono neanche strettamente collegate alle vere qualità di un calciatore. Nel suo primo anno da professionista è andato oltre: ha segnato i suoi primi gol in Eredivisie ed è stato inserito nella squadra dell’anno di Europa League, dopo aver contribuito a portare l’Ajax fino alla finale, poi persa contro il Manchester United di José Mourinho: nessuno aveva mai disputato una finale di una coppa europea alla sua età.

Le sue caratteristiche più impressionanti sono la sicurezza con cui gioca in un ruolo che richiede molte responsabilità e la costanza nel rendimento, sempre alto: un valore aggiunto per tutta la squadra, la cui età media è di appena 23 anni. Possiede un fisico perfetto per il ruolo — è alto 1 metro e 88 centimetri — ed è ancora in fase di sviluppo. Negli interventi difensivi, sia a terra che in aria, risulta sempre ben coordinato e preciso e se la cava molto bene anche nel gioco palla al piede: insomma, un difensore moderno e completo. Sono questi i motivi per cui l’Ajax, in assenza del capitano Joël Veltman, gli ha affidato la fascia di capitano, preferendolo ad altri giocatori più esperti.

Oltre ai successi con l’Ajax e ai record infranti, De Ligt ha subito provato in prima persona cosa significhi giocare delle importanti partite internazionali, e anche cosa significa commettere errori decisivi. Esattamente un anno fa l’allora allenatore dell’Olanda, Danny Blind, lo schierò a sorpresa fra i titolari nella partita delle qualificazioni ai Mondiali giocata a Sofia contro la Bulgaria (a sorpresa perché aveva 17 anni e giocava in prima squadra da sette mesi). Blind lo schierò preferendolo ad altri più esperti per poter avere due difensori centrali con piedi opposti. La scelta servì a garantire il controllo del possesso palla all’Olanda, ma de Ligt commise errori decisivi nei due gol con cui la Bulgaria vinse, compromettendo la qualificazione dell’Olanda (che ai Mondiali in Russia non ci sarà).

Da mesi alcuni importanti club europei sono interessati a lui. Il Barcellona e il Bayern Monaco sono le squadre che lo stanno seguendo con maggior insistenza. De Ligt ha già espresso la sua preferenza per il Barcellona, che ritiene legato all’Ajax dalla storia e dal bel gioco che li contraddistingue. Sembrava che dovesse cambiare squadra già lo scorso gennaio, per sostituire Javier Mascherano, ma l’offerta di acquisto (si parlava di circa 50 milioni di euro) non è mai arrivata. L’Ajax non sembra comunque intenzionato a darlo via in fretta, e nemmeno de Ligt sembra voglia lasciare Amsterdam a breve, essendo molto legato alla città (è nato a Leida, poco distante) e alla tifoseria: ma si tratta solo di rinvii, perché succederà.