La direzione del PD senza Renzi

Oggi alle 15 si riunirà a Roma la direzione nazionale del PD che ufficializzerà le dimissioni del segretario Matteo Renzi e deciderà quando convocare l’Assemblea nazionale che avrà il compito di sostituirlo provvisoriamente. Sarà anche il primo momento di confronto interno al partito dopo la sconfitta alle elezioni di domenica 4 marzo, la più grave nella storia della sinistra italiana. La direzione nazionale è il principale organo di indirizzo politico del partito e ne fanno parte tutti i maggiori dirigenti. Dai loro interventi e dal tono del dibattito, che non sarà trasmesso in streaming, sarà possibile anticipare qualcosa sulle difficili scelte che il partito dovrà affrontare nelle prossime settimane: dalla scelta del futuro segretario a quella dei capigruppo alla Camera e al Senato, passando per chi mandare e cosa dire durante le consultazioni con il presidente della Repubblica.

Il segretario uscente Matteo Renzi non parteciperà alla direzione. Al suo posto ci saranno il presidente Matteo Orfini e il vicesegretario Maurizio Martina, che leggerà la lettera ufficiale con cui Renzi annuncia le dimissioni (i giornali scrivono che sarà una lettera formale e burocratica). Dopo l’intervento di Martina ci sarà un dibattito in cui i vari dirigenti prenderanno la parola per analizzare la sconfitta e dire la loro su come il PD dovrebbe comportarsi in futuro. Tra gli interventi più attesi ci sono quelli dei leader della minoranza, come il ministro della Giustizia Andrea Orlando e del presidente della Puglia Michele Emiliano, uno dei pochi a sostenere la necessità per il PD di allearsi con il Movimento 5 Stelle.

Sarà interessante anche ascoltare eventuali interventi della maggioranza di area “renziana” e quelli del centro del partito, vicino al ministro della Cultura Dario Franceschini, due componenti un tempo alleate ma i cui rapporti al momento sono descritti come molto tesi. Al termine della direzione ci sarà un voto sull’ordine del giorno, che sarà probabilmente proposto dal segretario Martina. La maggior parte della direzione è stata eletta insieme a Renzi o scelta direttamente da lui, ma non è detto che dopo la sconfitta di domenica rimarranno tutti al suo fianco. Il voto di oggi, però, dovrebbe riguardare una questione puramente tecnica: la richiesta al presidente del partito Orfini di convocare l’Assemblea nazionale, l’organo più importante del partito che ha le funzioni di una sorta di parlamento interno. Non dovrebbero esserci sorprese, quindi.

L’Assemblea che sarà convocata da Orfini è l’organo che ha il potere di decidere tra le due alternative che lo statuto del PD consente in caso di dimissioni anticipate del segretario: eleggere un “segretario reggente” oppure proclamare il proprio auto-scioglimento e dare il via a un nuovo congresso che porterà all’elezione di un nuovo segretario e di una nuova assemblea nazionale (qui avevamo spiegato come funziona tutto il procedimento). È difficile prevedere oggi cosa deciderà l’Assemblea, dove la maggioranza dei delegati è stata eletta insieme alla mozione di Matteo Renzi al congresso del 2017. L’alternativa più probabile sembra quella dell’elezione di un segretario reggente, in un primo momento esclusa da Renzi, per evitare di svolgere congresso e primarie in un momento politicamente molto delicato. Il nome che si sente fare più spesso in questi giorni è quello del ministro per le Infrastrutture Graziano Delrio, considerato una figura di garanzia da molte componenti del partito.

Uno dei punti principali che saranno discussi alla direzione di oggi è la scelta di quando convocare l’assemblea che prenderà queste decisioni. Lo statuto, all’articolo 3, stabilisce che va convocata entro 30 giorni dalle dimissioni del segretario. Bisognerà quindi decidere da quando farle decorrere: se dal 5 marzo, quando Renzi le annunciò nella conferenza stampa il pomeriggio dopo le elezioni, oppure da oggi, quando saranno formalmente lette all’assemblea. Nel primo caso significa convocare l’assemblea entro il 5 aprile, cioè probabilmente nel mezzo delle consultazioni per il nuovo governo. Diversi esponenti del PD vorrebbero rimandarla alla metà di aprile, un momento – si spera – politicamente più tranquillo.

Non sembra invece che durante la direzione saranno affrontate direttamente le altre decisioni che deve prendere il partito nelle prossime settimane. Le più importanti sono la scelta dei capigruppo alla Camera e al Senato, che dovranno essere eletti dai gruppi parlamentari entro il 23 marzo, il momento in cui si insedierà il nuovo parlamento, e la composizione della delegazione che parteciperà alle consultazioni con il presidente della Repubblica. Per il momento è probabile che il partito decida di inviare il suo presidente, Matteo Orfini, accompagnato dai nuovi capigruppo. Probabilmente la questione sarà discussa nel corso degli interventi, ma difficilmente saranno votate mozioni o ordini del giorno che contengano indicazioni esplicite sul tema.

Negli interventi è probabile che si discuterà anche dell’opportunità o meno di appoggiare un governo del Movimento 5 Stelle. Al momento, la stragrande maggioranza dei dirigenti del partito sembra essere contraria. Renzi e la maggioranza del partito sono fermamente contrari, insieme al leader della minoranza Orlando. Al momento è favorevole a un accordo soltanto il presidente della Puglia Emiliano, la cui mozione ha ottenuto circa il 10 per cento dei voti all’ultimo congresso.