Le foto della Formula 1 a Barcellona

È iniziata mercoledì mattina sul circuito di Catalogna a Montmeló, vicino Barcellona, la terzultima giornata della seconda e ultima settimana di test in vista del nuovo Mondiale di Formula 1, che partirà il prossimo 25 marzo a Melbourne, in Australia. Da due settimane tutte le scuderie di Formula 1 stanno testando a Barcellona le loro nuove auto monoposto per le ultime – e decisive – messe a punto prima dell’inizio degli impegni ufficiali. Con la nuova SF71H la Ferrari si è posizionata stabilmente tra le macchine più veloci, con un unico contrattempo: i problemi fisici che hanno costretto Kimi Raikkonen a saltare i suoi giri di pista previsti oggi. Fin qui la macchina più veloce sembra la Red Bull, seguita da vicino dalla Ferrari e poi dalla Mercedes campione in carica, che ha girato con Lewis Hamilton e oggi manderà in pista Valtteri Bottas, il secondo pilota.

Fra le novità viste in pista a Barcellona – oltre all’halo – c’è il ritorno dell’Alfa Romeo su un circuito di Formula 1 e le rinnovate ambizioni del team Renault Sport Formula 1, che punta ad avvicinarsi alle tre scuderie più forti. La scuderia che invece ha avuto più problemi di tutte è stata la McLaren. Nella prima sessione a Fernando Alonso si è staccato un dado di una ruota e poi gli si sono rotti gli scarichi; questa settimana invece c’è stato un problema di elettronica che ha comportato lo spegnimento del motore e la perdita dei dati raccolti nei giri del secondo pilota Stoffel Vandoorne.