Le foto della nuova Ferrari di Formula 1

La Scuderia Ferrari ha presentato oggi nella sua sede di Maranello, in provincia di Modena, la monoposto con cui parteciperà al Mondiale 2018 di Formula 1, il cui inizio è previsto il prossimo 25 marzo a Melbourne, in Australia. La nuova Ferrari si chiama SF71H e sarà guidata come l’anno scorso dai piloti Sebastian Vettel e Kimi Räikkönen. Ha una livrea più rossa e con una minor presenza di dettagli bianchi e neri, che l’avevano contraddistinta nelle ultime stagioni. Dal punto di vista progettuale è una evoluzione della monoposto usata nella passata stagione, rispetto alla quale risulta più stretta e compatta.

Sopra l’abitacolo del pilota, la nuova Ferrari presenta – come tutte le altre nuove Formula 1 – il cosiddetto “halo”, la protezione montata intorno alla testa del pilota per evitare che possa essere colpito da oggetti o detriti nel corso della gara, come già successo in passato.

In mattinata, anche la scuderia detentrice dei titoli Mondiali della Formula 1, la Mercedes-AMG — la rivale principale della Ferrari — ha presentato nel circuito inglese di Silverstone la sua monoposto per il 2018.