Cosa c’è stasera in tv

Il 4 marzo è passato e la campagna elettorale è alle spalle: non ci sono molte certezze su cosa succederà ora, ma intanto in televisione potete trovare «tutti gli approfondimenti politici del post elezioni». Urrà.

Su Rai Uno ci sarà un (vecchio) episodio del Commissario Montalbano, ma – già visto per già visto – forse preferirete la prima parte di Harry Potter e i doni della morte, tra i capitoli della saga che avete riguardato meno volte. Altrimenti ci saranno American Sniper di Clint Eastwood, un film tratto da un libro di Nicolas Sparks e il remake americano di un film belga, diretto da un regista belga e in larga parte girato dentro un appartamento (americano).

Rai Uno

21.25 – Il commissario Montalbano

Un episodio della serie tv ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri. Non è una prima visione: l’episodio “Un covo di vipere” era già andato in onda nel 2017. Il personaggio principale è come sempre interpretato da Luca Zingaretti e con lui nel cast ci sono anche Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Sonia Bergamasco, Marcello Mazzarella e Alessandro Haber.

Proprio quando tutto sembra risolto, il pericolo è dietro l'angolo.

Appuntamento con un classico di #Montalbano, "Un covo di vipere", QUESTA SERA #6marzo ore 21.25 su #Rai1@MontalbanoRai @Raiofficialnews pic.twitter.com/0tmcWF11sg — Rai1 (@RaiUno) March 6, 2018

Rai Due

21.20 – Stasera tutto è possibile

Programma comico condotto da Amadeus in cui alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport giocano «in un clima di sana e liberatoria allegria», dice il sito della Rai.

Rai Tre

21.15 – #cartabianca

Nuova puntata del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer. Stasera ci saranno «tutti gli approfondimenti politici del post elezioni», secondo un tweet di una settimana fa.

Grazie a tutti per averci seguito.#cartabianca torna martedì alle 21:15 in prima serata su @RaiTre con tutti gli approfondimenti politici del post elezioni. — #cartabianca (@Cartabiancarai3) March 2, 2018

Rete 4

21.15 – Le parole che non ti ho detto

È un film americano sentimentale del 1999, con Kevin Costner, Paul Newman e Robin Wright, che oggi è famosa soprattutto per il ruolo di Claire Underwood in House of Cards ma allora lo era per quello di Jenny Curran in Forrest Gump. Il film è tratto da un romanzo di Nicolas Sparks, giudicate voi se questo è un bonus o un malus. Parla di una giornalista che trova su una spiaggia una lettera d’amore in bottiglia e si mette alla ricerca dell’uomo che l’ha scritta.

Canale 5

21.10 – American sniper

È un film di guerra del 2014 diretto da Clint Eastwood e con Bradley Cooper e Sienna Miller. È tratto dalla storia vera di Chris Kyle – un ex militare statunitense – ed è basato sulla sua autobiografia intitolata già American Sniper. Della storia di Kyle si era parlato molto, e il settimanale New Yorker aveva pubblicato un lungo articolo su di lui (che il Post aveva raccontato qui nel 2013) e su quello che gli era capitato, affrontando alcuni dubbi e contraddizioni nel suo racconto e in altre testimonianze.

Italia Uno

21.25 – Harry Potter e i doni della morte – Parte 1

È il settimo e penultimo film tratto dalla saga di Harry Potter (l’ultimo è Harry Potter e i doni della morte – Parte 2): la famosa conclusione della storia è stata spezzata in due, un po’ per problemi di durata e un po’ per raddoppiare gli incassi. O almeno, questa è la conclusione della storia per tutti quelli che di quell’altra cosa non vogliono sentir parlare.

21:10 – dimartedì

Il talk show politico condotto da Giovanni Floris, che ci ricorda che giorno della settimana è.

Tra gli ospiti domani, 6 marzo, il direttore del Corriere della Sera Luciano #Fontana e l'editorialista de La Repubblica Massimo #Giannini

Appuntamento #dimartedì alle 21.10 su @La7tv e in streaming https://t.co/OLadJtMHBq pic.twitter.com/nou65TWVRL — diMartedì (@diMartedi) March 5, 2018

Tv 8

21.25 – The loft

È un thriller statunitense del 2014, remake di un film belga del 2008: è uno di quei film che gli americani decidono di rifare tenendo il regista del film originale, qui il belga Erik Van Looy, e di cui in Italia arriva solo la versione americana. Cinque uomini hanno comprato un loft che usano a turno con le proprie amanti, per non essere scoperti dalle mogli. Va tutto bene, finché non ci trovano il corpo di una donna assassinata.

Iris

21.00 – Quel maledetto colpo al Rio Grande Express

È un film western del 1973 con John Wayne, con un titolo italiano suggestivo e fantasioso (in originale è The train robbers, Rapinatori di treni). Una donna, apparentemente la vedova di un rapinatore di treni, ingaggia il personaggio di John Wayne per ritrovare l’oro nascosto dal marito prima di morire e riconsegnarlo alla compagnia derubata.

Rai Quattro

21.10 – Pompei

È un film epico e catastrofico del 2014 ambientato nel 79 d.C., al tempo cioè dell’eruzione del Vesuvio che distrusse la città romana di Pompei. I protagonisti sono un gladiatore, interpretato da Kit Harington, e una nobile, interpretata da Emily Browning.

Rai Movie

21.10 – Nessuno mi può giudicare

Film del 2011 con Paola Cortellesi e Raoul Bova. È ovviamente una commedia: Cortellesi interpreta una donna ricca il cui marito muore in un incidente stradale, lasciandole un sacco di debiti. Deve quindi cambiare stile di vita, e per guadagnare abbastanza soldi per ripagare i creditori decide di fare la escort: intanto conosce e si innamora di Bova, che interpreta il gestore di un internet cafè.

Sky

Sky Cinema Family

21.00 – Hook – Capitan Uncino

Sky Cinema Cult

21.00 – Prova a prendermi

Sky Cinema Classics

21.00 – Crimini e misfatti