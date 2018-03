Nella notte tra domenica e lunedì – mentre in Italia succedeva quell’altra cosa – al Dolby Theatre di Los Angeles c’è stata la 90esima edizione degli Oscar. La forma dell’acqua ha vinto quattro Oscar, e gli altri premi principali se li sono divisi Dunkirk, Tre manifesti a Ebbing, Missouri, L’ora più buia e Blade Runner 2049. Premi a parte, ci sono stati come al solito momenti e discorsi notevoli, per vari motivi; si sono visti abiti sfarzosi, pose sgraziate, smorfie, lacrime di gioia. Degli Oscar di quest’anno ricorderemo l’abbraccio di Margot Robbie a Allison Janney premiata come Migliore attrice non protagonista, Jane Fonda e Helen Mirren elegantissime, Sally Hawkins emozionata sul red carpet e Guillermo del Toro esultante per i quattro premi vinti dal suo film. Qui trovate l’elenco completo dei vincitori degli Oscar 2018, qui trovate i momenti più belli della cerimonia e qui potete guardare le migliori foto del red carpet.