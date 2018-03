Cosa c’è stasera in TV

È la serata delle elezioni politiche italiane e poi dei premi Oscar 2018, che però inizieranno a occupare il palinsesto televisivo dalla seconda serata, fino a lunedì mattina. In prima serata la programmazione non subirà cambiamenti particolari: ci sono Che tempo che fa su Rai 1, Le Iene Show su Italia 1 e Non è l’Arena su La7. Sono in programma anche diversi film vincitori di premi Oscar del passato: da Philadelphia a Dracula di Bram Stoker.

Rai 1

20.35 – Che tempo che fa: il talk show condotto da Fabio Fazio — con Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto – ospita stasera Donatella Versace, Fabio De Luigi e Miriam Leone. Nella seconda parte del programma gli ospiti saranno Lello Arena, Arianna Fontana, Ron, Fabio Volo e Luca e Paolo.

Rai 2

21.20 – N.C.I.S.: è una serie televisiva americana incentrata sulle attività dell’agenzia della Marina militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi investigativi che riguardano la stessa Marina e il corpo dei Marines. Il titolo dell’episodio di stasera è Le ferite dello spirito.

22.10 – S.W.A.T: è una serie televisiva remake dell’omonima serie trasmessa dal 1975 al 1976 e del film del 2003 S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine. Il titolo dell’episodio di stasera è Occhio per occhio.

Rai 3

20.30 – Le ragazze del ’68: programma che racconta la storia di dodici donne che hanno vissuto il ’68 e che a quel tempo avevano più o meno vent’anni.

21.20 – Amore criminale: nuova stagione del programma che racconta storie di violenze sulle donne, condotto quest’anno da Veronica Pivetti.

Rete 4

21.15 – Pari e dispari: è domenica, quindi su Rete 4 trovate un film con Bud Spencer e Terence Hill.

Canale 5

21.11 – Furore – Capitolo secondo: seconda stagione di una fiction ambientata negli anni Sessanta che parla delle discriminazioni contro gli italiani meridionali nelle regioni del nord dell’epoca. Ci sono lacrime, baci e colpi di scena, o almeno cose che vorrebbero esserlo.

Italia 1

21.15 – Le Iene Show: il programma di Italia 1 condotto, nelle puntate trasmesse la domenica sera, da Nicola Savino, Nadia Toffa, Giulio Golia e Matteo Viviani.

La7

20.35 – Non è l’Arena: è il programma di approfondimento televisivo condotto da Massimo Giletti.

TV8

21.20 – Mediterraneo: uscì nel 1991, diretto da Gabriele Salvatores, e nel 1992 vinse l’Oscar. Parla di un gruppo di soldati che durante la Seconda guerra mondiale finiscono su un’isola in cui sembra non esserci nessuno e su cui non succede granché. Intanto, altrove, succedono cose. Per esempio l’8 settembre: «E che c’entra, tutti gli anni c’è l’8 settembre. Anche il 9 e il 10».

Rai 4

21.10 – Il segreto di David: film thriller del 2009 diretto da Nelson McCormick, con Dylan Walsh, Penn Badgley e Sela Ward. È un remake del film The Stepfather – Il patrigno del 1987.

Rai Movie

21.10 – Dracula di Bram Stoker: Dracula è il romanzo più conosciuto di Stoker. Nel 1992 Francis Ford Coppola produsse e diresse una delle sue tante trasposizioni cinematografiche ed ebbe un notevole successo: ottenne tre premi Oscar.

Paramount

21.10 – Philadelphia: drammatico e rilevantissimo film sull’AIDS e l’omosessualità di Jonathan Demme, con Tom Hanks, Denzel Washington e Antonio Banderas.

Sky

Sky Cinema Oscar

21.15 – Moonlight

Sky Cinema Uno

21.15 – Vi presento i nostri

Sky Cinema Family

21.00 — Oceania