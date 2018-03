Anche la costa est degli Stati Uniti è nei guai per il maltempo

Nelle ultime ore ci sono stati forti venti, temporali e allagamenti in diverse località della costa est degli Stati Uniti, quella che si affaccia sull’Atlantico. Le gravi condizioni meteorologiche hanno interessato gli stati che vanno dal North Carolina al Maine e hanno riguardato in modo particolare il Massachusetts, lo stato dove si trova la città di Boston. Almeno 5 persone sono morte per ragioni legate al maltempo. Quasi tremila voli sono stati cancellati e molti altri hanno subito e potrebbero subire ritardi, mentre più di un milione di persone è rimasto senza corrente. Il maltempo è causato da un “Noreaster“, il nome con cui sono noti i cicloni extratropicali che si generano in quell’area.