Cosa c’è stasera in TV

Stasera, mercoledì 21 febbraio, ci saranno la seconda coppia di episodi della fiction È arrivata la felicità 2 e una nuova puntata delle Iene; su Rai 2 si parlerà di politica, con la seconda delle cosiddette “tribune” dedicate alle elezioni. Oggi è anche un mercoledì di Champions League: si gioca Roma-Shakhtar, andata degli ottavi di finale.

Se cercate un bel film con cui passare la serata, sappiate che in tv troverete solo cose “thrilling”: scegliete voi tra una rapina con ostaggi, gli intrighi politici di un presunto criminale di guerra o l’ultima intervista rilasciata da un uomo condannato a morte. Persino l’unica commedia ha qualcosa di cupo, con Hugh Grant che diventa testimone di un omicidio.

Rai Uno

21:25 – È arrivata la felicità 2

Il secondo episodio (diviso in due puntate) della seconda stagione della fiction con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria, che comprenderà in tutto 24 episodi (12 puntate). La prima stagione era stato uno dei maggiori successi degli ultimi anni nella categoria “commedie sentimentali della Rai”.

"Tutti noi abbiamo dentro qualche cosa che ci rende felici. Dobbiamo cercarla!"

Stasera su @RaiUno inizia la seconda stagione di #èarrivatalafelicità. Cosa succederà ad Orlando e Angelica?

Le anticipazioni nel backstage ➡️https://t.co/5TXl9i7y31 @RaiPlay @lafelicitatv pic.twitter.com/PWL9kYyTvg — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) February 20, 2018

Rai Due

21:00 – Parlamento Elezioni Politiche 2018 – Conferenza stampa

Le conferenze stampa televisive a cura di Rai Parlamento sono riservate ai rappresentanti nazionali di lista, sono moderate da un giornalista della Rai e vi partecipano altri 3 giornalisti della carta stampata e delle agenzie. Stasera si presenteranno la Lista del popolo per la costituzione, Potere al popolo e L’Italia agli italiani.

Rai Tre

21:15 – Chi l’ha visto?

Una nuova puntata dello storico programma condotto da Federica Sciarelli e incentrato sulla ricerca delle persone scomparse e su altri temi collegati alla cronaca italiana, come i casi irrisolti del passato e le inchieste sui delitti più recenti.

"E' un passo avanti che ci fa sperare in un processo. Non riusciremo a trovare il corpo di Manuela ma poter avere giustizia in tribunale per noi sarebbe molto importante", la sorella di Manuela Teverini a #chilhavisto. L'udienza preliminare il 13 aprile → https://t.co/EL8kJu470A pic.twitter.com/CkXBQfQ9Ut — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) February 20, 2018

Rete 4

21:15 – Inside man

Thriller americano del 2006 diretto da Spike Lee e con Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster e Wilem Dafoe. Il film – che procede alternando il piano temporale del presente con quello del futuro – ruota intorno alla “rapina perfetta” fatta da un gruppo di rapinatori in una banca di New York, ai dipendenti e clienti della banca tenuti in ostaggio e al lavoro del detective incaricato di negoziare con i criminali.

Canale 5

20:40 – Shakhtar Donetsk-Roma

È la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. È dal 2008 che la Roma non arriva ai quarti di finale di Champions League: quest’anno ha la possibilità di ritornarci, dato che lo Shakhtar Donetsk è una delle squadre più alla portata fra tutte quelle che hanno passato la fase a gironi.

Italia Uno

21:20 – Le Iene

Nuova puntata dello storico programma di approfondimento di Italia Uno, che il mercoledì viene condotto da Ilary Blasi, Teo Mammucari e Gialappa’s Band.

Ecco il servizio più condiviso della puntata di ieri! Sarà perché @lizaboschin ha terrorizzato un po' tutti? La prossima volta che andrete a fare una manicure penserete sicuramente a #LeIene 😎https://t.co/d0b2Pkyn6M — Le Iene (@redazioneiene) February 19, 2018

La 7

21:10 – Bersaglio mobile

Programma di approfondimento giornalistico condotto da Enrico Mentana, che questa sera parlerà dell’inchiesta di Fanpage sulla gestione dei rifiuti in Campania.

TV8

21:25 – Che fine hanno fatto i Morgan?

È una commedia in cui Hugh Grant e Sarah Jessica Parker interpretano una coppia di New York che ha grande successo professionale ma che sta vivendo una crisi. Dopo aver assistito – per puro caso – a un omicidio, i personaggi di Grant e Parker entrano a far parte di un programma protezione testimoni, cambiando nome e trasferendosi in una piccola cittadina del Wyoming.

Iris

21:00 – The life of David Gale

Thriller del 2003 con Kevin Spacey e Kate Winslet. Una giovane giornalista di una grande testata ottiene un’intervista con un uomo condannato a morte per lo stupro e l’omicidio di una donna, quattro giorni prima dell’esecuzione della condanna. Il film è incentrato sul racconto della versione del condannato, che era un attivista per l’abolizione della pena di morte, e sul dubbio della sua effettiva colpevolezza.

Rai Quattro

21:10 – Scorpion 3

Due episodi della terza stagione della serie poliziesca. “Scorpion” è il nome dato al gruppo di “nerd” (specialisti nelle scienze, in matematica, nell’analisi dei dati, nell’informatica) organizzato dal governo americano per risolvere casi complessi.

Rai Movie

21:10 – L’uomo nell’ombra

Thriller del 2010 diretto da Roman Polanski, con Ewan McGregor e Pierce Brosnan. Uno scrittore viene ingaggiato dall’ex primo ministro del Regno Unito per completare la stesura della proprie memorie, dopo la morte del precedente ghostwriter.

Sky

Sky Cinema Oscar

21:15 – Dallas Buyers Club

Sky Cinema Cult

21:00 – Malcolm X

Sky Cinema Uno

21:15 – Beautiful creatures: la sedicesima luna