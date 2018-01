Le previsioni meteo di domani, martedì 30 gennaio

Speriamo che chi vive (o ha conoscenti) a Milano non si sia già stufato delle foto della città con la nebbia che si vedono continuamente su Instagram: tra oggi e domani ne arriveranno ancora. Le previsioni meteo dicono che nel Nord Italia ci sarà nebbia fino alla mattina di domani, martedì 30 gennaio. Il tempo poi migliorerà nel corso della giornata ma – come succede spesso – si tornerà a fare i conti con la nebbia sotto sera.

Mentre una buona metà d’Italia si godrà la visibilità ridotta e dovrà ricordarsi dove diavolo era nascosto il pulsante per accendere i fendinebbia, l’altra metà se la passerà decisamente meglio. Dalla Toscana in giù ci saranno sole e cielo azzurro tutto il giorno, in tutte le regioni (isole comprese). Le temperature si adegueranno: le massime non saliranno sopra gli 8 gradi al Nord, mentre al Sud si toccheranno anche i 14-16 gradi.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.

Informazioni elaborate dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e pubblicate sul sito www.meteoam.it