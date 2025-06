Un bel bicchiere di acqua di mare

Il 97 per cento dell’acqua sulla Terra è salata: non possiamo berla né usarla per l’agricoltura per risolvere i problemi di siccità. Eppure basterebbe toglierle il sale, no? Farlo su larga scala è molto più difficile di quanto sembra e richiede un sacco di energia. Visto che si riparla di dissalatori in Sicilia, vediamo come funzionano e quali altri problemi ci sono nel togliere il sale dall’acqua. Ci occupiamo poi delle nuove linee guida dell’Istituto superiore di sanità per la gestione della gravidanza, vedendo cosa viene consigliato di fare e perché. Infine, libri di scienza per l’estate.

– I tre dissalatori in Sicilia per l’emergenza idrica non serviranno a molto

– Bere il mare

– Come se la passano gli oceani

– Confusione nucleare

– Gravidanza fisiologica Parte 1

– Gravidanza fisiologica Parte 2

– La cruda realtà del latte crudo

– La vitamina D spiegata bene

– Italiani veri di Moro Mauretto, Mondadori

– Fossili viventi di Roberta Ragona (Tostoini), Aboca Kids

– Tre colpi di genio e una pessima idea di Silvia Bencivelli, Bollati Boringhieri

– L’erba e le sue buone ragioni di Nadia Ferrigo, Einaudi

– L’atomo sfuggente di Alan Zamboni, Mondadori

– Il cielo stellato sopra di noi di Roberto Trotta, Il Saggiatore