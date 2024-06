E in alto i cuori

L’unica canzone di Gaber-Luporini che non mi è mai piaciuta è “Le elezioni”. Presa per i fondelli di un rito al quale partecipo con una certa compunzione, perfino una certa emozione, ormai da mezzo secolo. Se la prima parola che mi è venuta in mente, per definire le elezioni, è “rito” (secondo la Treccani: “complesso di norme che regola lo svolgimento di un’azione sacrale”), vuol dire che stiamo parlando di un culto. Un culto chiamato democrazia, del quale le elezioni a suffragio universale sono il rito più solenne. Poi questo fatto che si vota nelle scuole, cosa volete, un poco mi fa tornare studente. L’aula, la cattedra, la lavagna, quell’odore di gesso e di carta che torna alla memoria anche quando non c’è. Sarò cretino?

Come ogni culto ha i suoi martiri. Che sono tanti, in tutto il mondo. Quelli che per la democrazia sono morti. I “caduti per la libertà”. Si è molto parlato di Giacomo Matteotti, nei giorni scorsi. Deputato socialista di spicco – oggi si direbbe: un leader – rapito e ammazzato il 10 giugno del 1924, cento anni proprio oggi, da un manipolo di sicari fascisti mentre camminava, da solo, sul Lungotevere.

Fu un radical-chic ante litteram, figlio di ricchi che si concesse il lusso di fare suo il punto di vista dei poveri. Proprietario terriero, frequentava e difendeva i braccianti. Se la democrazia non avesse vinto, centinaia e forse migliaia di piazze e di vie italiane non si chiamerebbero Matteotti, e quel cognome polesano non ci sarebbe così familiare. Ma è anche in virtù della democrazia (della sua elasticità; se volete, della sua mollezza) che le meritate onoranze a Matteotti non esauriscono, comunque, la questione toponomastica e commemorativa. È stato appena democraticamente emesso un francobollo alla memoria dello squadrista Italo Foschi, che definì l’assassino di Matteotti “eroe degno di ammirazione”. E nel Lazio – poiché la democrazia ha vinto – i nostalgici della dittatura hanno potuto erigere, in piena legalità, un mausoleo al maresciallo Rodolfo Graziani, ufficialmente criminale di guerra (civili etiopi uccisi a migliaia) su pronunciamento dell’Onu.

Dicevamo: la democrazia. Generosa con i suoi nemici. Incapace per natura, per statuto, di essere intollerante con gli intolleranti. Questa è la sua prerogativa fondamentale, ciò che la distingue nel profondo, nella teoria come nella prassi, dalle dittature e dal totalitarismo. Ciò che la rese nuova e sorprendente nella storia umana e forse, in ultima analisi, oggi la rende inerme, esposta ai suoi nemici. Hanno facoltà di vincere le elezioni, e dunque di governare, perfino quelli che non amano la democrazia. Che la considerano corrotta e inefficiente, nella migliore delle ipotesi un guscio vuoto, un’ipocrisia che dietro il velario di un’uguaglianza solo formale nasconde le solite eterne ingiustizie, differenze di classe, “poteri forti” che fanno i comodi loro, autorevolezze usurpate da questa o quella cricca. Un culto che inganna e falsifica, proprio come quel famoso principio che campeggia nelle aule di giustizia, “la legge è uguale per tutti”, che molti anni fa Gino e Michele misero tra le battute memorabili nella fortunata antologia comica Anche le formiche nel loro piccolo si incazzano.

Va bene. Lo sappiamo. È giusto dirlo. Non è vero che la legge è uguale per tutti. Se le galere sono piene di poveracci, qualcosa vorrà dire. Eppure quel principio – la legge è uguale per tutti – nessuno di noi si sente in grado di confutarlo. Se non potessimo almeno crederlo giusto, almeno illuderci che sul serio la legge dovrebbe essere uguale per tutti, tanto varrebbe tornare a enunciare l’antico principio che regola il mondo: conta solo la forza. Vince il più forte, il più prepotente, e gli altri crepino, come Matteotti. L’uguaglianza è solo una patetica illusione. La democrazia, le elezioni, il suffragio universale, non sono un punto di arrivo indiscutibile. Sono appena un momento, fragile, cangiante, nella lunghissima storia degli uomini.

Questi sono i pensieri, piuttosto neri, che circolavano nella mia testa nella giornata di domenica, mentre aspettavo i risultati delle europee. Mi chiedevo se, per i tanti che sono andati a votare in tutto il continente, vale ancora, pesa davvero, il concetto di democrazia. Indirizza ancora gli umori, le speranze, le passioni? O è solo una vecchia abitudine, una sciatta comodità, una forma sformata, qualcosa che la storia da un momento all’altro può spazzare via, come un motore vecchio e obsoleto, una scelta temporanea che il corso delle cose può sovvertire così come qualunque altra espressione dei tempi? Sono vecchio, quando penso che la democrazia è vecchia e rischia di essere spazzata via? E sono debole, quando penso che i prepotenti di ogni contrada potrebbero, dunque, espugnare la democrazia, affacciarsi al balcone e sventolare il loro drappo nero?

*****

Di lunedì, mattina presto, i miei cattivi pensieri della domenica in piccola parte permangono, come un’ombra interiore. Ma in maggioranza svaniscono. Si sa, la luce smagliante dell’estate e l’aria leggera del mattino hanno un potere rigenerante, ciò che arrivando in fondo alla giornata precedente, nel buio e nella stanchezza fisica, ti pareva irrimediabile, adesso ti sembra la normale agenda di tutti i giorni. I risultati, visti nel loro complesso, mi sembrano meno pesanti e minacciosi (meno anti-democratici, mi permetto di riassumere) di quanto mi sembravano ieri dopo la mezzanotte. La democrazia resta la stessa di ieri, della settimana scorsa, dell’anno scorso e di sempre, un edificio ambizioso e fragile che nella pretesa ammirevole di essere “uguale per tutti” apre porte e finestre anche a chi entra con il piccone in mano.

Mi dispiace, restando nel nostro cortile nazionale, per i voti dispersi, come era prevedibile, tra gli europeisti di centro, Calenda, Bonino, Renzi, che hanno dilapidato, nel complesso, più del 7 per cento dei voti, gente che era andata a votare e vede la propria scheda dispersa dal vento, come un mucchietto di foglie secche. Con l’aria che tira, non era proprio il caso. E in ogni modo, oggi è un altro giorno.

*****

Per caso, facendo zapping, ho visto su Rai 1 buona parte del docu-film sul doppio concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo (giugno del ’22). La messa in onda precedeva di un paio di giorni, o meglio introduceva, l’impressionante serie (sette concerti!) di San Siro, ancora in corso, circa quattrocentomila biglietti venduti. La quantità non sarà tutto, ma insomma, non sono numeri che lasciano molti margini alle interpretazioni.

Colpisce e rallegra lo stato fisico del protagonista, che, come è noto, non è arrivato ai settant’anni senza urti, incidenti, cadute, e anzi. Lo si dava, pochi anni fa, per uno che difficilmente si sarebbe di nuovo fatto vivo. Sarà forse solidarietà anagrafica, ma vederlo così sicuro e così forte mi ha fatto un grande piacere.

Vasco non fa parte del mio album di famiglia – non come De André o Paolo Conte o De Gregori, per intenderci. L’ho conosciuto di persona un paio di anni fa, una lunga intervista per il Venerdì di Repubblica, non avevo previsto il suo sorriso, la sua faccia orientale, la sua misura umana, la sua attrazione – lui figlio di camionista – per i libri, la cultura e la filosofia. Non me lo aspettavo così: così preciso nei giudizi, così sensibile alla realtà delle cose, un vecchio saggio e, per di più, un vecchio saggio gentile. I quattrocentomila di San Siro, ho pensato, sono in buone mani.

*****

Grazie a tutti quelli che mi hanno ringraziato per la scorsa puntata, che era dedicata a tre momenti belli della mia vita quotidiana, capitati tutti insieme nella stessa settimana. Le mail si accumulano, mi piacerebbe, sul serio, rispondere a tutti, fate conto che l’intenzione è quella; se non ce la faccio è per l’impossibilità materiale. Il tempo è una quantità data, ancora non hanno trovato una app che lo dilati, né è previsto un sussulto cosmico sulla base del quale calcolare settimane di otto giorni, che però si chiamerebbero ottomane e ci confonderebbero le idee. Sarebbe meglio, dunque, passare direttamente alle novemane. Dell’organizzazione del tempo (la mia, da sempre, è piuttosto confusa) riparleremo presto, è un argomento affascinante e sono sicuro che scatenerebbe nuove mail, consumando ulteriore tempo vostro e mio…

C’è un timido ritorno di “Zanzare mostruose”. Merito di Silvana, che segnala, da UdineToday, un titolo aperto a molte interpretazioni:

SI MANGIA UN POLLO ARROSTO TRA LE CORSIE

DEL SUPERMERCATO E DÀ IN ESCANDESCENZE

Che cosa ci mettono, nei polli dei supermercati?

Sempre rimanendo nell’ambito delle ingestioni, nessun lettore è stato così cinico da segnalarmi un titolo legato a un episodio terribile. Lo faccio io, prendendomi la responsabilità di distinguere tra la solidarietà per la vittima e quella, meno convinta, per gli sventurati che hanno dovuto titolare sulla vicenda. Da Repubblica.it:

DIVORATA DA UN ENORME PITONE

AVEVA ANCORA GLI ABITI ADDOSSO

È solo una delle varie forme che ora dopo ora questa notizia, proveniente dall’Indonesia, ha assunto. Nelle versioni più recenti, non si fa più cenno agli abiti della vittima. Forse ci si è chiesti come avrebbe potuto, la poveretta, presentarsi al pitone già senza abiti, o come il pitone (secondo l’Ansa lungo cinque metri, secondo Repubblica, che ama i toni vigorosi, sei metri) avrebbe potuto ingerirla scartando la confezione. Ma il dettaglio più affascinante è che questo orrendo episodio è stato inserito, su Repubblica.it, nella rubrica “La zampa”, di solito dedicata a gattini salvati dalle acque, cani depressi soccorsi dallo psicologo, uccellini sapienti e altre carinerie zoologiche. Il serpente antropofago, in mezzo a tutto quel “pet”, fa un effetto piuttosto imbarazzante.

A lunedì prossimo. E in alto i cuori.