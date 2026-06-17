Dopo questa nottata, abbiamo capito che è ancora difficile capire chi sia l'attaccante più forte del mondo. In poche ore il francese Kylian Mbappé (al suo terzo Mondiale) e il norvegese Erling Haaland (al suo esordio) hanno fatto doppietta, e l'argentino Lionel Messi tripletta . Ma facciamo un passo indietro,Continua a leggere...
Il sereno scorrere delle nostre giornate ogni tanto è interrotto dall'urto contro l'ostacolo inatteso di una parola brutta. No, non una parolaccia , una parola brutta . È un ostacolo che tentiamo di aggirare, quando succede. Si prova a dire la stessa cosa diversamente, se si può: si cerca diContinua a leggere...
Altre cose, prima Harry Styles ha fatto una sua versione di Bridge over troubled water a un festival londinese, assai celebrata in giro (Styles è in un fortunato periodo in cui qualunque cosa faccia Styles gode di grande credito). Dice giustamente Eugenio che nelle canzoni intitolate col nome di unContinua a leggere...
Sono arrivato a San Marco Argentano seguendo la storia dei quattro giovani migranti bruciati vivi ad Amendolara. Volevo capire se ci sono delle aziende che non si rivolgono ai caporali e sono finito su una vecchia Panda con due lavoratori africani e un agronomo, in giro per piantagioni di melograni.Continua a leggere...
Uno strascico delle polemiche intorno alla grazia concessa dal presidente della Repubblica a Nicole Minetti sono le denunce che la società del compagno di Minetti, Giuseppe Cipriani, ha presentato contro il quotidiano il Fatto e contro la trasmissione televisiva Report . Le denunce chiedono ingenti risarcimenti – soprattutto quella presentataContinua a leggere...
Nonostante sia sano sottoporre ogni tesi alla spietata prova dei fatti, spesso ne usciamo con le idee confuse. Esistono le verità assolute, certo, ma nella gran parte dei casi, dopo aver studiato e osservato la realtà, è raro arrivare a una conclusione che aumenti la nettezza di un’affermazione. Al contrario,Continua a leggere...
Siccome ho una grande considerazione di voi, e della vostra ansia di approfondimento, lettori e lettrici di questa newsletter politicamente scorrevole, oggi vi sciroppate 10mila battute sul PNRR, in apertura di Montecit. Io sono Valerio Valentini , racconto la politica sul Post e se siete ancora qui, dopo le primeContinua a leggere...
Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di come sta andando nelle zone rosse, di un posto particolare dove guardare un film e di pance che si vedono ovunque. Questo numero siContinua a leggere...
Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di una vecchia cristalleria; di uno storico mercato che è tornato a funzionare; e di un nuovo servizio di auto con conducente. Sono iniziati i MondialiContinua a leggere...
La settimana dei videogiochi Si è tenuta tra il 2 e il 9 giugno l’usuale serie di trasmissioni che durante la prima settimana di giugno tiene occupati i più grandi editori di videogiochi, che in questa occasione annunciano nuovi progetti o mostrano quelli già noti. Dalla scomparsa dell’E3, la fieraContinua a leggere...
Dopo mesi passati a raccontare di essere in dialogo con i cinema, facendo intuire (senza dichiararlo mai) un’apertura alla distribuzione nelle sale cinematografiche, il responsabile della divisione film di Netflix Dan Lin ha detto in un’intervista al New York Times che l’azienda non intende più lavorare con i registi cheContinua a leggere...
Ciao! Ben ritrovate e ben ritrovati. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che si occupa di raccontare e spiegare l'Europa, e che esce il giovedì alle 11. In questa newsletter: i piccoli passi dell'Ucraina per entrare nell'Unione Europea; referendum ed “econazionalismo” in Svizzera; una raffineria di allumina ha messoContinua a leggere...
Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. Se con il caldo non riuscite a mangiare niente che richieda qualsiasi tipo di cottura e finite sempre perContinua a leggere...
La mattina successiva al grande bombardamento su Kyiv , assieme al fixer andiamo a incontrare una squadra di dronisti che colpisce in territorio russo. La città è tramortita e vorrei fare un giro per andare a vedere i danni e un centro commerciale che ancora brucia, ma il viaggio èContinua a leggere...
Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesseContinua a leggere...
La mia prima casa a Milano, un piccolo monolocale in una traversa di viale Monza, me la comperò mio padre alla fine degli anni Settanta. La pagò quindici milioni di lire, grosso modo oggi equivarrebbero a sessantamila euro. Il costo di un piccolo appartamento a Milano, dunque, era non moltoContinua a leggere...