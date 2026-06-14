La partita giocata stanotte tra Marocco e Brasile ci ha detto soprattutto due cose. Uno: il Marocco deve ormai essere considerata una delle migliori nazionali al mondo; due: il Brasile dovrà migliorare parecchio per competere per la vittoria finale. Nel primo tempo, e in particolare nella prima mezz'ora, il MaroccoContinua a leggere...
Sono arrivato a San Marco Argentano seguendo la storia dei quattro giovani migranti bruciati vivi ad Amendolara. Volevo capire se ci sono delle aziende che non si rivolgono ai caporali e sono finito su una vecchia Panda con due lavoratori africani e un agronomo, in giro per piantagioni di melograni.Continua a leggere...
Uno strascico delle polemiche intorno alla grazia concessa dal presidente della Repubblica a Nicole Minetti sono le denunce che la società del compagno di Minetti, Giuseppe Cipriani, ha presentato contro il quotidiano il Fatto e contro la trasmissione televisiva Report . Le denunce chiedono ingenti risarcimenti – soprattutto quella presentataContinua a leggere...
Nonostante sia sano sottoporre ogni tesi alla spietata prova dei fatti, spesso ne usciamo con le idee confuse. Esistono le verità assolute, certo, ma nella gran parte dei casi, dopo aver studiato e osservato la realtà, è raro arrivare a una conclusione che aumenti la nettezza di un’affermazione. Al contrario,Continua a leggere...
Then one fine mornin' she puts on a New York station You know, she couldn't believe what she heard at all di Stefano Vizio Altre cose, prima Per gli appassionati di chitarre esce un nuovo disco di Jack White a luglio e uno di Ty Segall ad agosto. Phoebe BridgersContinua a leggere...
Siccome ho una grande considerazione di voi, e della vostra ansia di approfondimento, lettori e lettrici di questa newsletter politicamente scorrevole, oggi vi sciroppate 10mila battute sul PNRR, in apertura di Montecit. Io sono Valerio Valentini , racconto la politica sul Post e se siete ancora qui, dopo le primeContinua a leggere...
Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di come sta andando nelle zone rosse, di un posto particolare dove guardare un film e di pance che si vedono ovunque. Questo numero siContinua a leggere...
Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di una vecchia cristalleria; di uno storico mercato che è tornato a funzionare; e di un nuovo servizio di auto con conducente. Sono iniziati i MondialiContinua a leggere...
C'è una consuetudine al Post riassumibile con l'espressione inglese "if you see something, say something": se vedi qualcosa di notevole, avvisa (adattando la traduzione al nostro caso). È una consuetudine e un principio di lavoro che vale per molte cose e che si traduce in una diffusa presa di responsabilitàContinua a leggere...
La settimana dei videogiochi Si è tenuta tra il 2 e il 9 giugno l’usuale serie di trasmissioni che durante la prima settimana di giugno tiene occupati i più grandi editori di videogiochi, che in questa occasione annunciano nuovi progetti o mostrano quelli già noti. Dalla scomparsa dell’E3, la fieraContinua a leggere...
Dopo mesi passati a raccontare di essere in dialogo con i cinema, facendo intuire (senza dichiararlo mai) un’apertura alla distribuzione nelle sale cinematografiche, il responsabile della divisione film di Netflix Dan Lin ha detto in un’intervista al New York Times che l’azienda non intende più lavorare con i registi cheContinua a leggere...
Ciao! Ben ritrovate e ben ritrovati. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che si occupa di raccontare e spiegare l'Europa, e che esce il giovedì alle 11. In questa newsletter: i piccoli passi dell'Ucraina per entrare nell'Unione Europea; referendum ed “econazionalismo” in Svizzera; una raffineria di allumina ha messoContinua a leggere...
Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. Se con il caldo non riuscite a mangiare niente che richieda qualsiasi tipo di cottura e finite sempre perContinua a leggere...
La mattina successiva al grande bombardamento su Kyiv , assieme al fixer andiamo a incontrare una squadra di dronisti che colpisce in territorio russo. La città è tramortita e vorrei fare un giro per andare a vedere i danni e un centro commerciale che ancora brucia, ma il viaggio èContinua a leggere...
Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesseContinua a leggere...
La mia prima casa a Milano, un piccolo monolocale in una traversa di viale Monza, me la comperò mio padre alla fine degli anni Settanta. La pagò quindici milioni di lire, grosso modo oggi equivarrebbero a sessantamila euro. Il costo di un piccolo appartamento a Milano, dunque, era non moltoContinua a leggere...