Ciao! Ben ritrovate e ben ritrovati. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che si occupa di raccontare e spiegare l'Europa, e che esce il giovedì alle 11. In questa newsletter: il momento storico e complicatissimo del Regno Unito; voli, carburante e diritti; un ministro notevole del nuovo governo ungherese;Continua a leggere...
La serie televisiva che adatta nuovamente tutta la serie di romanzi di J. K. Rowling su Harry Potter, prevista per Natale su HBO Max, è stata già rinnovata per una seconda stagione. È inusuale che una serie ottenga il rinnovo prima di vedere il gradimento della stagione in produzione, maContinua a leggere...
Una decina di giorni fa da queste parti avevamo parlato di come i liveblog siano strumenti utili sia per voi sia per noi, perché ci permettono di raccogliere in modo ordinato e sequenziale vari fatti maggiori o minori attorno a uno stesso macrotema. Ma come si fa a seguire unaContinua a leggere...
Altre cose, prima Anche Paul McCartney dice che nei concerti di Bob Dylan da un pezzo non si capisce che canzone stia cantando. La settimana scorsa i Waterboys hanno pubblicato una canzone nuova, si chiama Don't even have to say his name , e in effetti il suo destinatario èContinua a leggere...
Mixtape : l'adolescenza in quasi 30 canzoni Mixtape è un nuovo videogioco realizzato da un piccolo studio australiano, Beethoven & Dinosaur, e pubblicato da Annapurna Interactive (una divisione di Annapurna Pictures). In maniera molto simile ad alcuni famosi film degli anni Ottanta e Novanta come Una pazza giornata di vacanzaContinua a leggere...
Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. Le maniglie di pensili, credenze e armadi sono un elemento spesso trascurato, ma sono uno di quei dettagli cheContinua a leggere...
L'articolo di Roberto Saviano sull'attenzione "oscena" nei confronti del "delitto di Garlasco", pubblicato sabato su Repubblica (dove Saviano è tornato a scrivere spesso), potrebbe essere considerato come "giudizi ragionevoli che abbiamo tutti", se non fosse per un paio di contraddizioni, e per alcune considerazioni meno banali espresse da Saviano nelContinua a leggere...
Guardo film e serie tv in lingua originale ormai da mezza vita e quando ho visto il trailer di Odissea ci ho trovato qualcosa che non mi suonava. Reddit e YouTube mi hanno spiegato subito che non ero sola, e soprattutto perché. Per buona parte del pubblico anglofono infatti sentireContinua a leggere...
Donald Trump sta diventando un disco rotto, dicevo domenica sera a Che tempo che fa , e quindi fa diventare un disco rotto anche noi che per mestiere dovremmo capire e raccontare le sue azioni. Nella guerra all’Iran è stata un’altra settimana di sviluppi e sottosviluppi che ci hanno lasciatoContinua a leggere...
Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di come Giambellino è rimasto Giambellino; dei ristoranti più amati dai turisti; di come si prenota un tavolo in un parco pubblico e di una piazzaContinua a leggere...
Nella settimana in cui arriva il segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma, nel tentativo di ristabilire un minimo di galateo tra Italia e Stati Uniti, Giorgia Meloni fa i conti coi cortocircuiti iranian-israeliani che produce la nostra diplomazia, fondata come sempre sull’arte di essere amici di tutti eContinua a leggere...
Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di un cinquantesimo compleanno un po’ speciale, della cosa che odiamo di più a maggio e dell’estrema destra bolognese (sì, esiste davvero). Il presidio diContinua a leggere...
Attraversiamo il confine tra Iraq e Turchia con un guidatore che fa spesso quel tratto di strada. Un esperto nel suo settore, uno che sa come giocare il gioco. È la festa di Nowruz, il capodanno persiano, la più antica del mondo, e lui sul cruscotto tiene un sacchettone diContinua a leggere...
Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesseContinua a leggere...
La mia prima casa a Milano, un piccolo monolocale in una traversa di viale Monza, me la comperò mio padre alla fine degli anni Settanta. La pagò quindici milioni di lire, grosso modo oggi equivarrebbero a sessantamila euro. Il costo di un piccolo appartamento a Milano, dunque, era non moltoContinua a leggere...