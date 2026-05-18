Più la redazione del Post cresce e più diventa specializzata. Nel senso che fino a qualche anno fa era più facile per redattrici e redattori trovarsi a dover scrivere di argomenti con cui avevano poca confidenza, mentre oggi è più frequente che chi assegna i pezzi possa farlo seguendo leContinua a leggere...
Altre cose, prima Paul McCartney è andato alla puntata finale del Saturday Night Live e ha fatto il malinconico primo singolo dal disco che esce tra dieci giorni, e poi Band on the run e Coming up . Con Chad Smith dei Red hot chili peppers alla batteria. Malgrado ioContinua a leggere...
Un articolo sul sito NiemanLab , che si occupa di giornalismo per conto della Nieman Foundation statunitense, ha indicato una direzione che in questi anni è diventata tra le più promettenti per contenere o attenuare la crisi di attenzioni nei confronti dei giornali (negli ultimi giorni sono circolate anche molteContinua a leggere...
Tra le superfici su cui si gioca a tennis la terra rossa è senza dubbio quella più mutevole e imperfetta, dove il clima e il passaggio dei giocatori possono influenzare il rimbalzo della pallina, e quindi il gioco stesso. Da 42 anni Pierluigi Troiani prepara per gli Internazionali d’Italia iContinua a leggere...
Lo scorso martedì, poco prima di partire per Pechino, Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti non hanno bisogno dell’aiuto della Cina per riaprire lo stretto di Hormuz. Due giorni dopo, quando era già in Cina, il segretario di Stato Marco Rubio ha detto invece che gli Stati UnitiContinua a leggere...
Bella questa «fase due», ma non ci vivrei. Forse pure Giorgia Meloni se potesse metterebbe fine a questo strazio, ma non può. Sono Valerio Valentini , faccio il cronista parlamentare per il Post, e oggi Montecit. parla soprattutto di alleati che s’azzuffano tra loro: di Giorgetti che litiga con Urso,Continua a leggere...
Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di un quartiere che non ne può più, di un passo avanti per le persone disabili e di luci stroboscopiche vicino alla tangenziale. Il villaggioContinua a leggere...
Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di quanti soldi dovrà pagare il comune per le Olimpiadi; del nuovo archivio della Cittadella degli archivi; di un monastero nel polo dell'innovazione e del prolungamentoContinua a leggere...
Ciao! Ben ritrovate e ben ritrovati. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che si occupa di raccontare e spiegare l'Europa, e che esce il giovedì alle 11. In questa newsletter: il momento storico e complicatissimo del Regno Unito; voli, carburante e diritti; un ministro notevole del nuovo governo ungherese;Continua a leggere...
La serie televisiva che adatta nuovamente tutta la serie di romanzi di J. K. Rowling su Harry Potter, prevista per Natale su HBO Max, è stata già rinnovata per una seconda stagione. È inusuale che una serie ottenga il rinnovo prima di vedere il gradimento della stagione in produzione, maContinua a leggere...
Mixtape : l'adolescenza in quasi 30 canzoni Mixtape è un nuovo videogioco realizzato da un piccolo studio australiano, Beethoven & Dinosaur, e pubblicato da Annapurna Interactive (una divisione di Annapurna Pictures). In maniera molto simile ad alcuni famosi film degli anni Ottanta e Novanta come Una pazza giornata di vacanzaContinua a leggere...
Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. Le maniglie di pensili, credenze e armadi sono un elemento spesso trascurato, ma sono uno di quei dettagli cheContinua a leggere...
Attraversiamo il confine tra Iraq e Turchia con un guidatore che fa spesso quel tratto di strada. Un esperto nel suo settore, uno che sa come giocare il gioco. È la festa di Nowruz, il capodanno persiano, la più antica del mondo, e lui sul cruscotto tiene un sacchettone diContinua a leggere...
Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesseContinua a leggere...
La mia prima casa a Milano, un piccolo monolocale in una traversa di viale Monza, me la comperò mio padre alla fine degli anni Settanta. La pagò quindici milioni di lire, grosso modo oggi equivarrebbero a sessantamila euro. Il costo di un piccolo appartamento a Milano, dunque, era non moltoContinua a leggere...